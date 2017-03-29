Обувь для покойника и муха в шашлыке

Sputnik, Амра Амичба.

Периодически затапливают соседи сверху, при химической завивке сожгли волосы, продали обувь для похорон в качестве повседневной, новенький телефон перестал работать, обнаружили таракана в хачапуре или личинки мух на шашлыке – есть кому жаловаться. Для этого существуют Общество защиты прав потребителей, Управление экспертизы и оценки Торгово-промышленной палаты и Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору.

По словам руководителя общественной организации Елены Гварамия, начали они работать еще задолго до принятия закона республики Абхазия " О защите прав потребителей", с ноября 2006 года.

"К нам обращаются многие, кто считает, что их права нарушены. Обращаются и за юридической консультацией. Например, люди покупают товар, и обратно его не принимают. Или часто не выдают кассовые чеки, из-за чего человек не может доказать свою куплю-продажу, заключенную сделку между продавцом и потребителем", — заметила Гварамия.

За многолетнюю практику бывали разные случаи, рассказывает Елена, которые, порой, и выдумать сложно. Некоторые нечестные дельцы привозят на продажу несертифицированную одноразовую обувь, так называемый ритуальный товар, и продают как обычные повседневные вещи.

"А однажды в парикмахерской женщине делали химическую завивку, передержали и сожгли волосы, ей пришлось срезать их, лысая ходила. Даже до такой степени дошло, что женщине угрожали, потому что хозяином парикмахерской был достаточно известный человек. Слава богу, полюбовно решили разногласия, выплатили компенсацию"", — вспоминает Гварамия.

По ее словам, когда люди обращаются с заявлением в Общество защиты потребителей, и юристы берутся за дело, многие предприниматели стараются в досудебном порядке разрешить возникшую проблему, так как никто не хочет портить свою деловую репутацию.

"Практически все наши дела решаются до суда. Когда мы начинаем объяснять, разбирать конкретный случай, указывая конкретные статьи закона, понимают всю серьезность и какие могут быть последствия. Не хотят пачкать свои имена судебным производством, идут на мирное соглашение", — заметила Елена Гварамия.

Общественница признала, что хотя абхазский закон "О защите прав потребителей" очень хороший, но в него надо внести поправки с учетом изменившихся реалий, ведь возникли дополнительные сферы услуг в современном обществе.

"Например, по российскому законодательству кассовые чеки обязательной формой стали, а у нас прописано, что потребитель не обязательно должен иметь кассовый чек, достаточно иметь свидетелей при купле-продаже товара. Но это неправильно. Если подается иск, то в судебном разбирательстве наличие кассового чека больше подтверждает факт купли-продажи, чем свидетельские показания", — уверена Гварамия.

По ее словам, в законе отмечено, что если человек купил товар, то в течение 14 дней он имеет право его вернуть.

"Пришел человек домой, еще раз примерил и понял, что вещь ему не подходит, имеет право вернуть. Еще сезонная обувь имеет гарантию, срок которой вступает в силу не с момента купли, а тогда, когда настанет сезон. Например, вы купили теплые сапоги летом, так вот гарантия исчисляется с момента наступления зимы. Если у вас сохранились коробка и чек, имеете право вернуть товар в магазин", — объяснила Гварамия.

В Абхазии нередки случаи, когда продавец не принимает товар обратно. Покупатель должен устно обговорить возможность возврата. А надпись во многих магазинах о том, что товар обмену и возврату не подлежит, по словам правозащитницы, не предусмотрена в законодательстве, но и какие-либо меры административного воздействия за это тоже не предусмотрены в отношении предпринимателей.

"Это индивидуальное желание каждого предпринимателя себе на пользу, своего рода самозащита. Пусть люди почаще обращаются с заявлениями в Общество защиты потребителей, авось удастся изменить ситуацию", — заметила Гварамия.

В общепите тоже есть случаи, особенно в летний период, когда отдыхающие пишут заявления в Общество.

"Казалось бы, откуда приезжие могут знать об Обществе защиты потребителей, но как раз-таки отдыхающие больше и интересуются наличием в стране подобных структур, — отметила Гварамия. — Кому-то продали билеты в пятизвездочный отель, а вселили в номера с раскладушкой, мы помогли, и их переселили в соответствующий отель. Другие обнаружили в шашлыке личинки мухи и прямо из ресторана национальной кухни позвонили нам, представляете. Мы пришли, хозяева не стали затевать спор, признали вину и возместили ущерб, то есть не дали заплатить за все ранее заказанное".

Елена Гварамия пояснила, что независимую экспертизу проводят и в Управлении экспертизы Торгово-промышленной палаты Абхазии.

"Был случай, что купленный телефон в скором времени перестал работать, мы с покупателем пришли в магазин, и предприниматель повез аппарат в Сочи на экспертизу, которая установила заводской брак. Им невыгодно обманывать нас или что-то в этом роде, потому что тогда мы можем отнести товар и к независимым экспертам в ТПП", — сказала она.

Начальник управления экспертизы и оценки ТПП Абхазии Майя Аджба по обращению отечественных и иностранных предпринимателей и частных лиц проводит товарную экспертизу и определяет страну происхождения товара.

"Если цель экспертизы органолептическая – обоняние, вкус — это понятно, а если нужны лабораторные исследования, сотрудничаем с действующими в Сухуме – это и Госстандарт, и в НИИ сельского хозяйства, и в Институте экологии. Сожалеем, что в Абхазии нет Центральной лаборатории, Торгово-промышленная палата ставит этот вопрос перед руководством страны практически с момента своего создания. Мы выглядим так, как питаемся. Хорошую пищу должны употреблять, если хотим, чтобы наше население было здорово и защищено", — заметила эксперт.

Больше всего в ТПП обращаются за экспертизой непродовольственной группы. После последнего наводнения хозяин мебельного магазина просил установить стоимость нанесенного ущерба, а база по продаже кафеля и сантехники – причину порчи товара: транспортировка или заводской брак. Аджба отметила, что заключения и акты управления экспертизы ТПП признаются не только в России, но и в Европе.

"Был случай, Дом печати получил оборудование, которому не при перевозке дефект был нанесен, а заводской. Оборудование пришло из Германии. Мы написали заключение свое, послали в Германию, там его приняли и завод возместил убытки, нанесенные абхазскому предприятию, — сказала Майя Аджба. – Мы независимая экспертиза, не защищаем чьи-то интересы, делаем как есть".

Частные лица также обращаются за экспертной помощью. Несколько дней назад жительнице Сухума был определен ущерб имуществу от неоднократного затопления соседями сверху.

"И имея экспертное заключение, она теперь имеет полное право обратиться в суд, если не удастся договориться с соседями, которые ее затопили", — сказала Аджба.

Управление экспертизы также взаимодействует с правоохранительными органами.

"Не так давно проводили экспертизу для Гагрской милиции. Потерпевший, которого обокрали, назвал сумму ущерба 800 тысяч рублей, когда принесли краденые вещи, определили их розничную цену – всего 29 тысяч рублей", — заметила Майя Аджба.

Специалист отметила, что не в практике абхазских потребителей обращаться за экспертизой купленной прокисшей сметаны или некачественной вещи.

"Не принято у нас это. Хотя у самой работа связана с экспертизой, но вот куплю сметану и вижу, что она не соответствует ГОСТу. И как-то неудобно что ли, и воспринимается немного иначе: ой, несчастная, 70 рублей не могла потерять. А ведь дело не в деньгах, а в самом факте, почему ты, зная заведомо, продаешь просроченный товар, унижая этим человека. Если в России в буквальном смысле понимают закон "О защите прав потребителя", у нас не пойдут, даже понимая, что брак по вине производителя. Боясь, что общество неправильно расценит", — посетовала Аджба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Железный сюрприз: дверная петля к обеду

Государственная структура, занимающаяся защитой прав потребителей — Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Его председатель Ахра Пачкория посоветовал покупателям быть внимательными при покупке пищевой продукции, а если не принимают купленный товар обратно, то смело можно искать поддержку в Госстандарте.

Привел в пример один из последних нашумевших случаев, когда в хлебе обнаружили дверную петлю. Инспекторы Госстандарта провели экспертизу, побывали в трех пекарнях, откуда поставлялся хлеб в точку продажи.

"Ничего не обнаружили, все было чисто, - уточнил Ахра Пачкория. – Вы представляете, сколько процедур должна пройти мука, прежде чем превратится в хлеб: несколько раз просеивают, потом месят тесто, затем вручную выкладывают в формы тесто. Не могло такого быть, чтобы на одном из этапов процесса не обнаружили такой большой предмет. Вполне возможно, дверную петлю вложили в тесто, когда оно было выложено уже в форму для выпекания хлеба. Хозяин пекарни узрел в этом происки конкурентов".

Исходя из многолетней практики, Ахра Пачкория заметил, что просроченный товар в основном появляется в предновогодние ажиотажные дни, когда все скупают все подряд.

Жалобы от потребителей поступают, но дальше телефонных звонков дело не идет, потому что граждане не пишут заявлений. Административные штрафы предусмотрены законодательством в случае удовлетворения судом искового заявления. Максимальное наказание — три тысячи рублей.