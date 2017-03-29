Топонимы и финансы: последняя сессия Парламента Абхазии пятого созыва

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Запретить географические карты © Sputnik / Томас Тхайцук Историк: нельзя менять топонимы по желанию жителей

Депутаты пятого созыва собрались последний раз в среду 29 марта в нынешнем составе. Продлили до 2020 года полномочия народных избранников Галского районного Собрания. Депутаты в Гале были избраны в феврале 2011 года. Их полномочия истекли в начале 2016 года. Были продлены на год, теперь вновь продлены. В пограничном районе до сих пор не решен вопрос выдачи абхазских паспортов, соответственно, жители не могут участвовать в выборах.

Во втором чтении Парламент республики принял закон о топонимике, сделав оговорку, что он требует технической доработки. По этому документу все названия абхазских гор, рек и других топонимов должны приниматься официально Кабинетом Министров или Народным Собранием. Дело касается всех географических объектов Абхазии, за исключением населенных пунктов.

Законодатели предложили запретить ввоз в Абхазию географических карт, топонимы которых не соответствуют принятым в республике. Эта идея вызвала дискуссию, но всерьез ее обсуждать не стали под предлогом того, что сперва надо принять общий закон, на который можно было бы ссылаться, и где прописаны обязательные к выполнению нормы.

Кредиты под пенсию

Депутаты приняли отчеты об исполнении бюджета 2016 года и о доходах негосударственных фондов в прошлом году.

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа отчитался о деятельности своего ведомства.

"Наши граждане больше стали вкладывать деньги в абхазские коммерческие банки, что не может не радовать, — сказал Барателиа. — На 1 января 2017 года вклады жителей составляют более миллиарда рублей, это на 20% больше, чем в прошлом году".

Самым удачным проектом Нацбанка его председатель назвал программу кредитования держателей карт "Апра" под зарплату или пенсию. Это небольшие кредиты для жителей в среднем от восьмидесяти до ста тысяч рублей. За год кредиты по этой программе получили 3 317 человек. Национальный банк хочет продолжать эту программу и в будущем.

Где расплатиться картой "Апра"

Всего же по стране картами "Апра" владеют более 60 тысяч человек. Подавляющее большинство из них пенсионеры и бюджетники.

"Насколько эти карты нам нужны, если, по сути, с помощью них можно, лишь снять деньги в банкомате? – поинтересовался спикер Парламента Валерий Бганба. – В магазинах и кафе ими расплатиться нельзя, оплатить коммунальные платежи тоже".

По словам Беслана Барателиа, объем транзакций по картам "Апра" в прошлом году увеличился в три раза, и через них прошло почти шесть миллиардов рублей. Причем две трети этих операций принадлежат жителям Абхазии, треть – туристам, снимавшим деньги с других карт в терминалах "Апра".

"Когда только ввели карты, с них просто снимали деньги. В день по стране было 10-15 фактов оплаты картой, сейчас их 100-150, — рассказал глава Нацбанка. – Сейчас более семисот точек в Абхазии, где можно расплатиться картой "Апра".

Барателиа сообщил, что идет работа над тем, чтобы абхазские карты "Апра" принимали и в России.

"Лет через десять пластиковые карты исчезнут вообще, все платежи будут производиться через мобильные приложения, — уверен председатель Нацбанка республики. – Наша задача постепенно отходить в Абхазии от наличных платежей, прививать населению культуру пользования этими инструментами".

Кроме того, по словам банкира, сейчас с помощью системы карт "Апра" снимается проблема отдаленно живущих пенсионеров, которые неделями не могли добраться до кассы, чтобы получить пенсию.

Щедрый, бедный банк

Директор Нацбанка рассказал о ситуации вокруг "Гагра-банка". В 2015 году клиент взял у него кредит в сто миллионов рублей. Эти деньги не отдал и перешел на обслуживание в другой банк. Сейчас "Гагра-банк" из-за невыплаты такого значительного займа не может рассчитаться по своему кредиту в 240 миллионов рублей перед Национальным банком Абхазии. Клиента освободили от пени и расписали выплаты на семь лет. "Гагра-банк" освободили на год от выплат процентов по кредиту Нацбанка и предоставят еще один кредит, чтобы банк расплачивался со своими клиентами.

Обсудив последний вопрос повестки дня, депутаты пятого созыва покинули зал заседаний. В следующий раз здесь соберется уже другой Парламент.



