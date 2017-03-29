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Синоптики: в четверг в Абхазии ожидается потепление

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (452)
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Госгидрометеослужба Абхазии прогнозирует на четверг 30 марта потепление в дневное время суток.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik. По сообщению метеорологов, в четверг 30 марта территория Абхазии будет находиться под влиянием теплых масс воздуха с юга, что будет способствовать повышению дневной температуры воздуха до +18˚С. Прогнозируется переменная облачность, без осадков. 

Атмосферное давление 768  миллиметров ртутного столба, будет понижаться.    

Ветер слабый, 1-5 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью +8˚С, днем столбик термометра поднимется до +17˚С.

Температура морской воды +9˚С, волнение слабое.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.  

В столице республики также переменная облачность, без осадков. 

Температура воздуха ночью +7˚С, днем +16˚С. 

Темы:
Погода в Абхазии (452)
Теги:
Абхазия


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