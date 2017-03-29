Единственная: неженская работа в мужском парламенте

Нужная децентрализация власти и женский взгляд в Парламенте, Натали Смыр рассказала на радио Sputnik о своих взглядах и предвыборной борьбе.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Натали Смыр – успешный финансист, председатель правления банка, имеющая 13-летний опыт работы в органах местного самоуправления.

"Я, как герои Маяковского, немного "прозаседалась" в Гудаутском районном Собрании, — шутит депутат. – Была председателем бюджетной комиссии, получила колоссальный опыт. Надо двигаться дальше, я экономист, смогу принести пользу в бюджетной сфере на республиканском уровне".

Натали Смыр признается, что является сторонником децентрализации власти в Абхазии.

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"Многие считают, что верховной власти надо укрепляться, я не согласна, — говорит депутат. – Если дать главам городов и районов больше свободы, они смогут почувствовать себя хозяевами, реализоваться. Но одновременно и спрос должен быть с них соответственным. А когда над человеком стоят и указывают, что ему делать, люди теряют ответственность".

Смыр не привыкать работать в мужском коллективе. В Гудаутском районном Собрании она тоже была единственной женщиной.

"Работать с мужчинами сложно, признается она. – Выборы – не женское дело. Это бои без правил. И хотя я боец по жизни, умею держать удар, это было тяжело. Я два месяца провела в своем предвыборном штабе, практически не видя детей. Нам надо научиться культуре борьбы. Она не должна быть такой жесткой".

За победу она благодарна жителям Нового Афона, родным и друзьям, поддерживающим ее в этот период. Главной сферой своей работы в Парламенте Смыр считает экономику.

"Я долго работала с бюджетом, думаю, это мое, — рассказывает женщина-депутат. – Ведь экономика – самое главное. Если мы сможем больше зарабатывать и эффективно использовать заработанные деньги, нас ждет хорошее будущее".

О введении квот в Парламенте для женщин она говорит в шутку, но в каждой шутке есть только доля шутки.

"Не хватает женского взгляда в Парламенте, это очевидно, — считает Натали Смыр. — Мы не столь резки, не столь импульсивны и категоричны во взглядах. К тому же женщина – мать и хозяйка в доме, она умеет скоординировать множество процессов. Парламент должен иметь женский взгляд".

Натали Смыр призывает женщин идти в политику и общественные организации.

"В прошлом созыве Народного Собрания была одна женщина, в этом снова, — говорит Смыр. – Но под лежачий камень вода не течет, надо что-то делать. В девяностых годах женщины стояли на границе, у мужчин не было работы. Мы же отстояли свою страну вместе с мужьями и братьями. А сейчас принимаются законы, которые не учитывают интересы женщин. Запрет абортов, например. Я воцерковленный человек и против абортов, но возмущает то, что ни с кем не посоветовались".

В прошлом составе Народного Собрания тоже была одна женщина — вице-спикер Эмма Гамисония. Она выступала против закона о запрете абортов и настаивала, что для решения проблем демографии нужны не запретительные меры, а полноценная программа поддержки семьи.