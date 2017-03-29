Делба на арктическом форуме: хорошая площадка для сотрудничества

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. IV Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" в Архангельске —хорошая деловая площадка для международного и межрегионального сотрудничества, сказал в интервью Sputnik принимающий участие в форуме проректор по экономическим вопросам и международным связям Абхазского государственного университета (АГУ) Владимир Делба.

"С удовольствием принимаем участие. Провели ряд встреч, в частности с ректором Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова Еленой Кудряшовой. Целью нашей встречи было продолжение развития тесных связей, которые мы осуществляем в рамках международного сотрудничества Абхазского государственного университета", — рассказал Делба.

По его словам, 29 марта в первый день работы форума, во время встречи с ректором Арктического университета, были намечены планы по дальнейшему взаимодействию.

Фото предоставлено Романом Рязанцевым Проректор АГУ Владимир Делба об участии в международном форуме "Арктика — территория диалога"

"В частности, предоставления услуг федеральным университетом нашему госуниверситету в плане повышения квалификации преподавателей, обмена опытом, проведения научно-практических конференций", — добавил он.

Также, отметил Владимир Делба, была достигнута договоренность о приезде представителей Арктического федерального университета в 2017 году в Абхазию для реализации совместных мероприятий в АГУ.

Международный арктический форум "Арктика — территория диалога" — крупнейшая международная площадка для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. Форум проходит в Архангельске и завершится 30 марта.

Фото предоставлено Романом Рязанцевым "Арктика — территория диалога"

Форум проводится при участии президента России Владимира Путина и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.



