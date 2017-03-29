Абхазский школьник поедет на Чемпионат Европы по шахматам

СУХУМ, 29 мар — Sputnik, Владимир Бегунов. Даниил Халбад после победы на Кубани завоевал путевку на Чемпионат Европы среди школьников, сообщил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

По словам Тужба, Первенство международного школьного шахматного Союза проходило в поселке Небуг Краснодарского края. Даниил занял первое место в категории среди детей до семи лет.

"После этой победы у него появилась возможность выступать на Чемпионате Европы среди школьников, который состоится в июне в Черногории, в городе Будва", — рассказал Константин Тужба.

Фото предоставлено Константином Тужба Рауль Хаджимюа и Даниил Халбад

В феврале 20 абхазских школьников уже выступали на крупном шахматном фестивале "Moscow Open-2017". В фестивале участвовали гроссмейстеры мирового уровня

Шахматные кружки в республике начали появляться в абхазских школах в марте 2016 года. Тогда заместитель председателя Федерации шахмат Абхазии Темур Зухба говорил, что с первых дней открытия секций появилось много желающих.