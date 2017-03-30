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Два инвестобъекта в Абхазии получат льготы в 2017 году

© Fotolia/ Sergey_p
В Абхазии
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Закон о преференциях и налоговых льготах для инвестиционных проектов Абхазии работает с 2016 года, сообщил корреспонденту Sputnik главный специалист отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Минэкономики Абхазии Нодар Шоуа.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Гостиница и кондитерский цех в районе Турбазы в Сухуме и тепличное хозяйство в селе Кындыг войдут в реестр госинвестиционных программ. При расчете суммы налога на прибыль и имущество для этих предприятий действуют льготы в размере 50%, рассказал главный специалист отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Минэкономики Абхазии Нодар Шоуа.

"Есть постановление Кабмина, где установлено зонирование территорий, где для инвестиционных проектов действует скидка на налог на прибыль и имущество", — рассказал Шоуа.

Адгур Ардзинба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По словам Нодара Шоуа, в соответствии с законом о преференциях для инвестиционных проектов перечисленные им объекты станут третьим и четвертым в реестре государственных инвестиционных программ.

Первыми были "Сухумское рыболовецкое хозяйство" и "Сухумский пивоваренный завод". Решение этих вопросов было принято коллегиально комиссией Минэкономики Абхазии, которую возглавляет министр этого ведомства Адгур Ардзинба.

Закон "О налоговых каникулах, льготах по налогообложению и преференциях для субъектов предпринимательской деятельности" был одобрен на заседании Общественного экспертного совета при Министерстве экономики Республики Абхазия 1 декабря 2016 года. 

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