Депутат Парламента о запрете абортов: это не повлияло на демографию

СУХУМ, 30 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Демографического всплеска после принятия закона о запрете абортов в Абхазии не произошло, и надо подумать, что еще может снижать численность населения республики, такое мнение высказал депутат Народного Собрания республики шестого созыва Алхас Джинджолия в беседе с ведущим радио Sputnik Абхазия.

"Как мы видим, запрет абортов никак не повлиял на рождаемость в стране, поэтому надо подумать, что еще мешает увеличению численности населения. Надо понимать, что демография не состоит только из рождаемости, она в государственном масштабе состоит еще из смертности", — отметил Джинджолия.

По его мнению, в первую очередь, необходимо снизить уровень смертности, в особенности среди молодого поколения, причиной которой чаще всего становится употребление наркотиков и аварии.

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Алхас Джинджолия также выразил надежду на то, что работа в Парламенте не помешает ему быть врачом.

"Спустя пять лет я бы хотел сказать самому себе после завершения депутатского срока, что оставался больше врачом, чем депутатом. Может, это в какой то степени неправильно, но этот подход я сохранял на протяжении всей жизни", — сказал Джинджолия.

Парламентарий поделился тем, что именно его подтолкнуло выставить свою кандидатуру в народные избранники. Сама жизнь и работа, сказал он.

"Когда делаешь определенные выводы из своей жизни и работы, когда тебе что-то не нравится,хочется что-либо изменить, то возникает необходимость принять участие в этих изменениях. В данном случае это был некий способ повлиять на законодательную часть, которая имеет огромное значение. Надо проявлять свою гражданскую позицию активнее", — отметил он.

Джинджолия признался, что решение баллотироваться в Народное Собрание он в какой то мере принял вынужденно, а его специальность будет только способствовать в непростой работе депутата.