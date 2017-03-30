Назначения и освобождение: Кабмин Абхазии принял кадровые решения

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Кабинет Министров республики назначил начальника пожарно-спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии заместителем министра в четверг 30 марта.

"Опыт работы у Нугзара Эмурхба — 25 лет. Он с молодости пришел на службу, прошел путь от рядового до полковника. Его опыт пригодится, на него можно рассчитывать", — сказал министр по ЧС Лев Квициния.

© Sputnik. Роберт Джопуа Нугзар Эмурхба (справа)

Также правительство республики назначило заместителем председателя Государственного комитета Абхазии по репатриации Гугуцу Джикирба.

"Коллективу нужен такой человек, мы давно работаем с ней и будем рады продолжить нашу работу", — отметил глава Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.

Еще одним заместителем председателя Госкомитета по репатриации правительством был назначен Эркан Кутарба.

Отдельным постановлением члены Кабмина проголосовали за освобождение от должности заместителя министра сельского хозяйства Ашота Миносяна в связи с избранием его депутатом Парламента Абхазии нового созыва.