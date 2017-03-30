"Barista time" и ConIFA в объективе

Sputnik, Анжелика Бения.

С первых дней создания пятничных вечеров "Barista time" Беслан Лагулаа фотографировал все, что происходит на концертной площадке группы "Azamat music band". Для выставки было отобрано 50 фотографий, объединенных тематикой "Портрет и эмоции", чтобы передать атмосферу концертов вокруг одного пианино, сказал Лагулаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абзагу Марыхуба: музыкальное Barista time стало явлением в Сухуме

"После создания "Barista time" мы завели странички в социальных сетях, куда скидывали все сделанные фотографии и видео пятничных вечеров. Прошло полтора года, материала накопилось очень много. Эта лишь малая часть из общего материала", – сказал фотограф.

Помимо Barista-фотографий, а их на выставке 44, шесть фотографий, сделанные Бесланом Лагулаа на чемпионате Европы по футбол по версии ConIFA. Чтобы украсить тематически футбольный уголок, для выставки одолжили настоящий кубок ConIFA сборной Абхазии, мяч, подписанный всеми футболистами и тренерами, золотые медали и даже серебряную медаль другой сборной, но как она осталась в Абхазии Беслан сказать затрудняется.

На выставке, как и было в "Barista time", импровизировали музыканты, подпевали им юные певцы из эстрадно-музыкального театра "Каданс".

© Sputnik. Зафас Гамгия Фотовыствка Беслана Лагулаа "Бариста-тайм"

А группа Azamat music band представила посетителям свою новую песню "Anyway".

"Это наше детище, не кавер. Музыка, аранжировка — все наше. Записали в студии нашего друга Баграта Цвинария. Автор текста и бэк-вокал – Виктория Капикян. Мне скинули текст еще в сентябре прошлого года. Я на этот текст на синтезаторе подобрал мелодию. Через пару месяцев мы дополнили текст и записали партии. Там есть и барабаны, и укулеле, и бас звучит", – сказал музыкант группы Абзагу Марухба.

Он добавил, что группа приступает к записи второй англоязычной песни. Текст и музыка уже готовы.

"Песня фанковая, но с примесью всякой электроники. В такой стилистике я вижу нашу группу, меня в этом поддерживают остальные музыканты. Пришло время для нашего коллектива делать уже что-то свое. Надеюсь, то, что мы делаем, народ будет слушать. Петь "Бублик", несмотря на актуальность темы, мне не хочется", – сказал Марухба.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Асида Квициния На пятничном вечере Barista time выступил музыкальный театр "Каданс"

Куратор культурного центра "СКЛАД" Татьяна Ергунова отметила, что подобных проектов и инициатив должно быть больше.

"Фотограф сам предложил провести выставку у нас. Мы сразу согласились, потому что инициативу мы всегда приветствуем. В данном случае мы поняли, человек хочет представить свои фотографии публике и своими работами хочет воссоздать атмосферу, которая была в Barista", – сказала Татьяна Ергунова.

Выставка молодого фотографа Беслана Лагвилава продлится до 31 марта. Выставка организована при поддержке Государственного комитета по молодежной политике Республики Абхазия.