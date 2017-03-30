Форму "паспорта" для неграждан Абхазии утвердил Кабмин республики

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Форму документа, вида на жительство Республики Абхазия, утвердил Кабинет Министров республики в четверг 30 марта.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия сказал, что документ соответствует всем требованиям, и его начнут выдавать в течение недели.

"Если сказать народным языком, то это "паспорт" негражданина Абхазии. Думаю, что со следующей недели начнем выдавать его. Технически мы готовы. Сегодня же будет прописана инструкция, которая согласована уже и с аппаратом Кабмина и Администрацией президента", — сказал Кобахия.

Глава МВД также подчеркнул, что через несколько месяцев в республике не будет людей, у которых не будет государственных документов, подтверждающих личность: паспорта гражданина Абхазии или вида на жительство.

Кобахия также сказал, что в основном вид на жительство будет выдаваться жителям Галского района.

© Sputnik. Образец формы вида на жительство

"Это будет большая помощь для этих людей, которых в послевоенный период партизаны использовали как живой щит. Потом политики (ред. – Грузии) всех их переписали гражданами Грузии. Кто-то пытался из них сделать граждан Абхазии. Выдав им эти документы, мы этим людям дадим спокойно трудиться на земле, на которой они проживают", — добавил глава МВД.

Начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава сказал, что внешнеполитическому ведомству страны поручено провести переговоры с российской стороной о возможности пересечения государственной границы России с использованием абхазского документа, подтверждающего вид на жительство в Абхазии.

"Документ готовили изначально для того, чтобы была возможность со временем въезжать на территорию Абхазии и выезжать", — подчеркнул Цаава.

Вид на жительство в Абхазии — документ, который выдают иностранным гражданам или лицам без гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в республике, а также их права на свободный выезд и въезд в Абхазию.

Правительство также утвердило порядок выдачи или продления срока действия вида на жительство и формы заявления о выдаче или продлении срока действия документа.