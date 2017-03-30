Кове о Женевских дискуссиях: атмосфера была сложной

Бадри Есиава, Sputnik.

Общая атмосфера Женевских дискуссий была омрачена рядом сложностей, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

"Завершился 39 раунд Женевских дискуссий. Общая атмосфера была омрачена рядом сложностей. В очередной раз не удалось принять заявление участников о неприменении силы. Тем не менее есть перспектива реализации данного проекта на следующем раунде", — написал Кове.

Глава МИД отметил в целом рабочую атмосферу и то, что позиции Абхазии по ключевым вопросам были доведены до сведения участников дискуссии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Даур Кове ожидает, что в 2017 году Женевские дискуссии дадут результат

В день завершения 39 раунда Женевских дискуссий на официальном сайте МИД Абхазии появились некоторые детали встречи.

Сотрудники МИД планирую организовать пресс-конференцию по итогам переговоров в начале следующей недели.

Короткую информацию о первом дне переговоров Даур Кове опубликовал в своем аккаунте 28 марта: "Небольшой перерыв в напряженном графике Женевских дискуссий. Прибыли в Швейцарию для участия в Женевских дискуссиях. Ожидаем продуктивных переговоров и видимых результатов, в том числе и от встреч, проводимых в рамках женевского процесса", — поделился тогда министр.

В рамках Женевских дискуссий состоялась встреча и с постоянным координатором Программы развития ООН Нильсом Скоттом.

Из информации, опубликованной на официальном сайте МИД Абхазии известно, что "основное внимание традиционно было уделено работе над выработкой совместного заявления о приверженности к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией".

В ходе дискуссий были обсуждены такие важные для Абхазии вопросы, как продолжающаяся практика дискриминации граждан Абхазии со стороны Грузии и ее западных партнеров. Представители Абхазии подробно остановились на вопросе закрытия по решению правительства Абхазии двух пропускных пунктов на границе с Грузией. Они дали оценку прозвучавшим в связи с этим необоснованными заявлениями и требованиями со стороны ЕС, НАТО, ОБСЕ, Госдепартамента США. Также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием военного партнерства НАТО и Грузии, в частности, намерением грузинского военного командования создать базу береговой охраны НАТО в Поти.

В момент начала обсуждения сомодераторами проблемы беженцев во второй рабочей группе по гуманитарным вопросам абхазская, российская и югоосетинская делегации в знак протеста покинули зал заседаний.

Проведение 40 раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 20-21 июня 2017 года.