Понятия "коммерческий" и "некоммерческий" груз определил Кабмин Абхазии

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Временный порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Абхазии товаров не для коммерческих целей утвердил Кабинет Министров республики в четверг 30 марта.

Начальник правового отдела Кабинета Министров Лаша Цаава сказал, что принятие этого документа предусмотрено законом, в частности, Таможенным кодексом Абхазии.

"Данная мера не направлена на введение каких-либо ограничений. Главная задача данного документа — обеспечить права и интересы граждан. Из-за отсутствия такого документа могли возникать вопросы на границе, подпадает та или иная партия товара, которая пересекает границу, под коммерческую или некоммерческую", — пояснил Цаава.

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц подчеркнул, что документ направлен на то, чтобы у контролирующих органов не было вольного толкования статуса перевозимого товара.

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"И человек, который перевозит через государственную границу определенные виды продукции, будет понимать, что он освобожден от уплаты, что перевозится для личного пользования. Документ был крайне необходим, потому что разные сложности возникали. С принятием постановления все эти вопросы будут отрегулированы", — уверен глава правительства.

Лаша Цаава также сказал, что у таможенных органов будет инструмент для борьбы с контрабандой и незаконным перемещением груза физическими лицами, перевозящими товар под видом для личного пользования.

По решению членов Кабинета Министров постановление вступит в силу с 1 мая 2017 года.