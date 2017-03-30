Молодежный театр Абхазии запустил свой официальный сайт

СУХУМ, 30 мар – Sputnik, Рада Ажиба. У Государственного молодежного театра Абхазии появился свой официальный сайт, об этом сообщил Sputnik директор театра Аслан Еник в четверг 30 марта.

© Sputnik / Томас Тхайцук Рада Ажиба Новый мир "Кроликов и удавов" показал молодежный театр

"Несмотря на финансовые трудности Молодежного театра, мы изыскали возможность запустить свой официальный сайт, где полная информация о труппе и о предстоящих спектаклях", — сказал Еник.

По словам Еник, в ближайшее время планируется открыть через сайт онлайн бронирование билетов на спектакли, что сделает их более доступными для жителей всех районов республики. Посетители смогут оставлять на сайте свои комментарии и пожелания, добавил он.

Абхазский государственный молодежный театр открыл театральный сезон 9 марта спектаклем "Кролики и удавы" в постановке Народной артистки Абхазии Софы Агумаа. Сегодня труппа готовится к премьере по пьесе Мааты Кове в постановке Заслуженного артиста Абхазии Шалвы Гицба.

Государственный молодежный театр Абхазии был основан в 2014 году и сформирован из выпускников факультета по актерскому мастерству. Художественный руководитель театра — Софа Агумаа.