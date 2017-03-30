Суд без адвокатов: точка в деле убийства Клемантовича

Владимир Беунов, Sputnik.

Верховный Суд Абхазии вынес решение по делу Клемантовича 30 марта. Заседание проходило в здании ГУВД Сухума.

Из материалов процесса

Сентябрь 2012 года. Депутат Народного Собрания Абхазии Нодик Квициния подговорил Аслана Цвижба похитить российского бизнесмена Сергея Клемантовича ради выкупа. Они собирались потребовать за пленника два миллиона долларов и разделить их пополам. Похищение произошло в апацхе дома Квициния по улице Чанба.

Как выяснилось, Клемантович приехал не один, а вместе со спутницей, Ольгой Скаредновой. Аслан Цвижба связал обоих под руководством Квициния. Похищенных вывезли в заброшенный дом в районе Маяка. Там ждали Джумбер Бигвава и Ахра Гопия, которые должны были охранять пленников.

© Sputnik. Виталий Белоусов Нодик Квициния задержан сотрудниками МВД

На следующий день бизнесмена с подругой повезли в другое место, в заброшенный дом в районе реки Кодор. К преступникам на этом этапе присоединился Рамин Хмаил.

Клемантовича вывели из машины, он дернулся, Ахра Гопия, приняв это за попытку побега, расстрелял его из автомата. Труп кинули в колодец. Девушку, как нежелательного свидетеля, убили там же, скинули в колодец и забросали гранатами.

28 октября 2016 года. Коллегия Верховного Суда Абхазии вынесла приговор — Нодика Квициния приговорили к 16 годам заключения, Джумбера Бигвава — к 15 годам, Ахру Гопия — к 14 годам, Рамина Хмаил — к 13 годам, Аслана Цвижба — к 20 годам колонии строгого режима.

16 февраля 2017 года. Кассационной коллегией Верховного Суда по жалобам адвокатов подсудимых приговор был отменен, а дело направлено на новое судебное рассмотрение.

22 февраля задержали депутата Нодика Квициния и поместили в следственный изолятор.

2 марта 2017 года. Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба подал надзорное постановление по поводу решения Кассационной коллегии. В документе генпрокурор просит либо оставить приговор в силе, либо направить на новое кассационное рассмотрение.

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Суд в четверг

30 марта 2017 года состоялось заседание Коллегии Верховного Суда Абхазии.

В начале процесса адвокат матери Клемантовича Артур Сиваков и адвокаты подсудимых заявили об отводе судей под предлогом того, что они в разное время участвовали в этом процессе и не могут быть беспристрастными.

"Это беспрецедентное явление, когда обе стороны, защита и обвинение, заявляют об отводе", — сказала Мазона Цвижба, адвокат Аслана Цвижба.

Суд удалился на совещание, после которого отклонил отвод, объяснив это тем, что члены коллегии участвовали в процессе, но не выносили решений о приговоре. Подозрения в предвзятости судей не доказаны.

Атмосфера в зале стала накаляться. Подсудимые кричали, требовали справедливости, экс-депутат заявлял о незаконности своего ареста. Находящиеся в зале родственники закатили скандал.

После того как обстановка немного улеглась, заседание продолжилось.

Игорь Скнарин, адвокат Нодика Квициния, выступил с заявлением, что его подзащитный находится под стражей незаконно: Квициния поместили в следственный изолятор после отмены решения суда. Адвокат подал ходатайство.

Суд его отклонил, объяснив, что дело по жалобе адвоката о незаконном задержании Квициния рассматривает городской суд Сухума. Дело Верховного Суда – вынести общее решение о процессе.

В зале вновь волнения, крики подсудимых и родственников.

Подсудимые попросили посоветоваться с адвокатами.

После короткого совещания подсудимые потребовали увести их из зала суда. Они отказались присутствовать на процессе, объяснив это неверием в беспристрастность судей.

Экс-депутат Нодик Квициния вскоре вернулся, пробыл десять минут и снова потребовал, чтобы его увели. Адвокаты подсудимых демонстративно покинули суд, объяснив это тем, что руководствуются требованиями своих клиентов.

В зале остался только Тариэл Парулуа, адвокат Рамина Хмаил.

"Я не могу говорить неправду, но я, в отличие от моих коллег, не получал от своего подзащитного указаний покинуть суд", — сказал Парулуа.

Через десять минут ему поступил звонок по телефону. Парулуа встал, извинился и сказал, что обязан уйти, так как его клиент требует этого.

Суд продолжился без адвокатов и подсудимых. Спустя пять часов после начала процесса было вынесено решение: отменить определение Кассационной коллегии от 16 марта 2017 года. Приговор всем подсудимым оставить в силе.