Пасмурную погоду и слабый дождь обещают синоптики Абхазии в пятницу

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ночью и утром пятницы последнего дня марта ожидается пасмурная погода, местами возможен слабый дождь, днем погода прояснится, прогнозируют синоптики республики.
Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.
Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +5 ˚С, днем столбик термометра поднимется от +12 ˚С до +14˚С.
Температура морской воды +9˚С, волнение умеренное, около трех баллов.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.