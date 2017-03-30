Пасмурную погоду и слабый дождь обещают синоптики Абхазии в пятницу

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"Нашествие" абхазских роботов в Sputnik Интерактивная пресс-конференция с педагогами и учениками Гагрского лицея-интерната прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 30 марта. 43

Арсалия: кинопоказы "Софички" в Абхазии до премьеры запрещены Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия прокомментировала анонсы о незаконном показе художественного фильма "Софичка" в Абхазии. 39