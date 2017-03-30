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Пасмурную погоду и слабый дождь обещают синоптики Абхазии в пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (453)
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В пятницу территория Абхазии окажется под влиянием антициклона с северо-запада с относительно холодными массами воздуха, сообщила Sputnik Госгидрометесолужба Абхазии.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ночью и утром пятницы последнего дня марта ожидается пасмурная погода, местами возможен слабый дождь, днем погода прояснится, прогнозируют синоптики республики.

Атмосферное давление пониженное,  760 миллиметров ртутного столба, будет повышаться.   

Ветер переменный, 3-8  метров в секунду.    

Температура воздуха ночью опустится до +5 ˚С, днем столбик термометра поднимется от +12 ˚С до +14˚С.

Температура морской воды +9˚С, волнение умеренное, около трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (453)


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