"Стрельниковская сотня" и 1100 вдохов

Sputnik, Амра Амичба.

В 2016 году администрация столицы запустила программу "Мой выбор – здоровье", которая включает в себя несколько направлений. Программу поддержал главный градоначальник Адгур Харазия, и приступили к ее реализации. Идею внедрить в дошкольных учреждениях и младших классах школ дыхательную гимнастику высказала инструктор лечебной физкультуры высшей категории Татьяна Эмухвари.

"Я предложила эту гимнастику, так как работала в санатории много лет. Она не требует специальных затрат, не нужны какие-то специальные приспособления. Единственное, что нужно, — доступ свежего воздуха и желание, а противопоказаний к этой гимнастике практически нет. Если только острые формы лейкоза или после тяжелых черепно-мозговых травм. При любом заболеваний эта гимнастика очень хорошо работает. Ее основала Анна Стрельникова", — сказала директор ДЮСШ Татьяна Эмухвари.

По ее словам, гимнастика очень легкая, акцент делается на короткий вдох носом.

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"Как будто нюхаете горелое и вам не нравится. На выдохе нет акцентирования. То есть короткий резкий вдох – это прилив кислорода к головному мозгу. И все остальное мы делаем параллельно: упражнения на сжатие, выброс и приседание, наклоны и так далее. В этом направлении больше обогащается кислородом этот участок тела, все идет через голову, через головной мозг. Очень часто с непривычки, конечно, голова кружится от такого потока кислорода. Мы начинаем по принципу от простого к сложному, поэтапно, постепенно", — заметила Эмухвари.

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Каждое упражнение делается в три серии по 32 вдоха, так называемая "стрельниковская сотня". А всего один сеанс лечебной гимнастики состоит из 11 упражнений по сто вдохов – 1100 коротких вдохов.

"Представьте, насколько ваш головной мозг начинает работать, как будто в голове становится светло. Настроение улучшается. Это такой еще приятный фактор. Она очень доступная и, думаю, что научиться этой гимнастике может каждый", — отметила специалист.

Татьяна Эмухвари рассказала, что в детских садах уже проводят занятия 11 инструкторов по лечебной физкультуре.

"И вот, я собрала инструкторов физической культуры для детских садов нашего города. Некоторые из них не имеют специального физкультурного образования, но они с огромным энтузиазмом восприняли, им самим это нравится, — сказала она. — И я хочу сказать, что, несмотря на то, что мы не закончили курс, пока закрепляем, но воспитатели начали внедрять у себя в садах".

По наблюдениям Эмухвари, результаты гимнастики уже можно наблюдать.

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"Они на себе почувствовали, после двух-трех занятий, насколько изменилось их самочувствие. Кто-то пришел уже заболевавший, кто-то с насморком, у кого-то вообще нос не дышал из-за гайморита. Дети приходят с насморком, в запущенном виде. Из-за насморка больничный бюллетень никто родителям не откроет, поэтому они вынуждены приводить детей в садик. А детки друг друга заражают. У нас в садиках улучшится ситуация. Мы хотим на этом уровне попробовать что-то изменить и повернуть наши занятия в сторону здоровья", — сказала сотрудник Управления образования столичной администрации.

Он заметила, что 3-4 летние малыши с интересом выполняют упражнения, сопят носиками.

"Эту гимнастику можно внедрить и в начальных классах школ в виде пятиминуток. В советское время, помните, "мы писали, мы писали, наши пальчики устали…". Можно провести эти упражнения в игровой форме, посопеть носиками, открыть окошко, проветрить помещение, и такая разрядка хороша для мозгов и для умственной деятельности. Это в том числе и эмоциональная разрядка, потому что детям тяжело сидеть 45 минут на уроке и концентрировать внимание", — отметила Эмухвари.

По мнению специалиста, внедрить такую методику в старших классах будет сложнее, потому что там упражнения немного смешные, но с малышами это реально.

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"Я не думаю, что лечебная физкультура то, что может заинтересовать старшеклассников. Старшеклассникам и помладше я бы посоветовала заниматься спортом и активнее посещать наши спортивные секции. Слава богу у нас есть спортшколы, только в ДЮШС №1 работают 14 направлений. Может быть не столько спортивных залов, сколько необходимо. Но мы работаем в этом направлении. Школьный спорт мы поддерживаем, в течение года идет спартакиада школьников между школами города Сухум. Дети очень активные, их нужно немного простимулировать. Вообще, физкультуру дети любят, просто надо создать условия", — считает Татьяна Эмухвари.

Директор ДЮСШ Сухума рассказала, что методика Анны Стрельниковой запатентована еще в 1960-е годы.

"Она действительно работает. Многие врачи и сами ученики говорили об этом. Когда не помогали операции и другое, шли к Стрельниковой. Она была очень удивительным человеком. Эта гимнастика родилась из практики. Ее муж был оперный певец, сорвал голос. Они начали какие-то упражнения делать, ему помогло, — рассказала Татьяна Эмухвари. — Сама она себе сняла сердечный приступ с помощью этих упражнений. Снимаются приступы бронхиальной астмы упражнениями Стрельниковой, при сердечно-сосудистых заболеваниях помогает. ОРЗ, бронхит, ларингит — все проблемы компетенции лор-врача".

Эмухвари сообщила, что планируется собрать всех 26 учителей физкультуры столицы и поработать с ними, чтобы они в свою очередь научили учителей начальных классов лечебной гимнастике.



