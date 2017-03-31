"Тотальный диктант": в Абхазии готовятся взрослые и школьники

В Сухуме подготовку к диктанту проводит "Россотрудничество", корреспондент Sputnik Владимир Бегунов побывал на занятиях "Русский по пятницам" и выяснил, кто туда ходит и зачем.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Занятия проходят в "Россотрудничестве" на улице Абазинской. Мы рассаживаемся в библиотеке на втором этаже. Факультатив ведет руководитель русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн. Нас десять человек: шесть старшеклассников и четверо взрослых вместе со мной.

"Мы определились с "диктатором" (лектор, читающий диктант – ред.), — говорит Каюн. – Им станет советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский. Была идея пригласить читать Вениамина Смехова. У него 6 апреля творческий вечер в Сухуме. Но, к сожалению, Смехов не сможет задержаться в Абхазии еще на пару дней из-за занятости".

Начинаются занятия. Вспоминаем написание одного и двух "н" в прилагательных и причастиях, пунктуацию сложноподчиненных и сложносочиненных предложений. Обстановка доброжелательная, и взрослые и школьники включаются в процесс, вспоминают правила.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Тотальный диктант": крепкий орешек для нефилолога

"У нас тут разновозрастная аудитория, но грамматику и пунктуацию все подзабыли, — говорит Наталья Каюн. – Взрослые давно окончили школу, а у выпускников уроки русского языка прекратились по программе в девятом классе".

Занятия продолжаются полтора часа. Затем руководитель русского культурного центра в Абхазии, выступающий в роли учителя, говорит, что пора заканчивать.

"Слишком много информации сразу – тоже плохо, она не усвоится", — говорит Наталья Каюн.

По словам сотрудников "Россотрудничества", занятия проходили уже несколько раз, но взрослые появляются редко, в основном — ученики старших классов.

"Хочу проверить себя, — говорит десятиклассник Никита Гудым. – Хожу с первого занятия. О подготовке к диктанту мама услышала по телевизору, сказала мне. Я заинтересовался".

Другой десятиклассник Адамур Габелия пришел на второе занятие.

"Меня Никита позвал, — говорит Габелия. – Мы вместе будем писать диктант. Почему бы не подготовиться?!"

Екатерина, представитель взрослой аудитории "Русского по пятницам", работает юристом.

"Давно хотела поучаствовать в "Тотальном диктанте", — говорит она. — Но всегда узнавала о нем уже пост-фактум. А тут узнала по телевидению заранее, а про курсы прочла из материала Sputnik в Фейсбуке. Вот, пришла на первое занятие освежить знания".

"Тотальный диктант" появился в 2004 году в рамках "Дней гуманитарного факультета" в Новосибирском госуниверситете. Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики.

С 2010 года писать тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

В этом году его автором стал Леонид Юзефович из Перми. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция".

В 2014 году появилась возможность написать "Тотальный диктант" онлайн.

В 2011 году "Тотальный диктант" писали около пяти тысяч человек в двух странах. В прошлом году стран-участниц стало 68, а писали диктант 145 тысяч человек.

Информационным партнером "Тотального диктанта" в 2016 году стало информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.