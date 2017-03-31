"Рица" укрепила лидерство в Чемпионате Абхазии

СУХУМ, 31 мар – Sputnik, Роберт Джопуа. Футбольный клуб "Рица" с шестью очками продолжает лидировать в XXIV Чемпионате Абхазии по футболу после второго тура, об этом корреспонденту Sputnik сообщил директор футбольной лиги Виталий Федоренко.

"Матчем между очамчырским "Эрцаху" и гудаутской "Рицой" завершился второй тур Чемпионата Абхазии по футболу. На перерыв команды ушли с нерезультативной ничьей. Во втором тайме лучший бомбардир первого тура Айнар Гамисония "распечатал" ворота хозяев. Позже он еще раз отличился, забив второй гол в ворота хозяев поля. Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей", — рассказал Федоренко.

Президент Федерации Футбола Абхазии Джума Кварацхелия отметил в интервью Sputnik, что посещаемость на стадионах неплохая. Он также выразил надежду на то, что с наступлением более теплой и устойчивой погоды зрителей на трибунах будет больше.

© Sputnik. Владимир Песня "Рица" стала лидером в Чемпионате по футболу после первого тура

"Хотелось бы больше видеть детей на стадионах, ведь их присутствие означает, что молодежь интересуется спортом, хочет вести здоровый образ жизни. И, конечно же, приходя на стадион, ребенок ни в коем случае не должен слышать или видеть грубость на футбольном поле. Надеюсь, что все игры чемпионата и кубка пройдут в максимально корректной атмосфере", — сказал Кварацхелия.

Победа "Рицы" над командой "Ерцаху" позволила остаться гудаутцам на первой строчке турнирной таблицы с шестью очками, а Айнар Гамисония еще сильнее упрочил свою позицию лучшего бомбардира. Сейчас на его счету семь забитых мячей.

По результатам второго тура по четыре очка сразу у трех команд: "Гагра", "Нарта" и "Афон". Замыкает турнирную таблицу ткуарчалский "Шахтер".

XXIV Чемпионата Абхазии по футболу стартовал 20 марта 2017 года. Всего в турнире играет десять футбольных клубов: "Ерцаху", "Гагра", "Рица", "Спартак", "Самурзакан", "Афон", "Шахтер", "Абазг", "Динамо" и "Нарт".



