Siri научили говорить на абхазском языке

СУХУМ – 1 апр, Sputnik. С 1 апреля пользователям стала доступна новая функция Siri — теперь виртуальный помощник принимает команды и запросы на абхазском языке, об этом сообщил Sputnik руководитель агентства информационных технологий "AIT" Дамей Джонуа.

"После того, как появилось приложение Siri, мы подумали, почему бы не попробовать добавить к нему абхазский язык. Мы отправили предложение в Apple. После долгих переговоров и выполнения всех необходимых процедур и требований, с сегодняшнего дня мы можем использовать Siri на своем родном языке", — рассказал Джонуа.

Он добавил, что работа над абхазской локализацией началась в сентябре 2016 года. Была собрана практически вся информация об Абхазии, подтвержденная официальными научными учреждениями: географическое расположение, численность населения, сколько человек говорит и понимает абхазский язык в республике, численность и география диаспор, количество активных пользователей интернетом.

"На сбор всей этой информации ушло почти пол года. Мы подключили ведущих лингвистов и ученых Абхазии, один из них был мой отец Борис Джонуа. Нам повезло, что несколько лет назад он занимался переводом на абхазский язык операционной системы "линукс" совместно со специалистами из Санкт-Петербурга", — рассказал программист.

По словам Бориса Джонуа, у него и его коллег были уже готовые наработки переводов с английского на абхазский язык фраз, слов и словосочетаний, что ускорило и облегчило работу.

Как работает помощник Siri на абхазском смотрите на видео:

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:43 / 57.97Mb / просмотров видео: 84) Sputnik © Sputnik. 1 апреля айфон заговорил по-абхазски

Он подчеркнул, что абхазская версия Siri отвечает всем лингвистическим и грамматическим нормам.

Информационное агентство Sputnik поздравляет всех с 1 апреля.