Евгений Евтушенко: медовый месяц в Абхазии

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© Sputnik. Виталий Белоусов Друг семьи: Евтушенко скончался от рака в необратимой форме

Жизнь Евтушенко была переплетена с Абхазией 65 лет. В 1952 году поэт, тогда еще двадцатилетний студент литературного института имени Горького, впервые приехал в Сухум и увидел море. Для молодого человека, детство которого прошли в Сибири, а юность в Москве, эта встреча с морем родила бурю эмоций, которые превратились в стихи:

"Москва – Сухуми"

мчался через горы.

Уже о море были разговоры.

Уже в купе соседнем практиканты

оставили

и шахматы,

и карты.

Курортники толпились в коридоре,

смотрели в окна:

"Вскоре будет море!"

© Sputnik. Леон Гуния Абхазия в русской литературе

Он остановился у своего друга поэта Алексея Ласурия, познакомился с Иваном Тарба, Константином Ломиа, Алексеем Гогуа.

В 1954 году Евгений Евтушенко женился на Белле Ахмадулиной, и медовый месяц молодожены решили провести в Абхазии. Белла до этой поездки тоже не видела море. Как впоследствии вспоминал поэт, супруги гуляли по Сухуму в полосатых пижамах и войлочных шляпах, пили абхазское вино. Но квартира, в которой поселились молодожены, оказалась полна клопов. Евтушенко потом рассказал эту историю в книге "Волчий паспорт".

"Первым проснулся я, хотя за окном еще была магнолийная, вязкая от запахов ночь. По мне что-то ползало. Я панически включил свет и — о ужас! — увидел полчища прозрачных от голодухи клопов, коричневой чумой обсыпавших стены, постель и нас… Моя любимая, однако, проявила итальянский темперамент, соединенный с татарским упорством. Она, нимало не стесняясь, разбудила среди ночи соседа по лестничной клетке — абхазского краеведа, специалиста по путешествию аргонавтов за золотым руном, добыла у него керосин и, вооружившись тряпкой, начала войну с несчастными оголодавшими кровопийцами… Клопы были побеждены".

Впоследствии связь Евтушенко с Абхазией уже не прерывалась. Он часто приезжал сюда, переводил стихи абхазских поэтов, редактировал книгу писателя Константина Гердова из Гагры "Лицо встречи", работал здесь над романом "Ягодные места". По собственному признанию поэта, он написал в Абхазии более сотни стихотворений.

Впоследствии Евтушенко купил дачу в писательском поселке Агудзера, где часто бывал.

"Горы, белоснежно возвышающиеся над темно-зелеными валами моря, светлячки, наполняющие вечерний темнеющий воздух, напоенный запахом магнолий и виноградников, шоколадные бабочки, пьющие сок на алом изломе полопавшихся от сладости инжирин, — все это прекрасно, все это поэзия", — писал он в предисловии к сборнику стихов Ивана Тарба "Глаза моей матери".

© Фото: Ибрагим Чкадуа Евтушенко прочитал посвященные Искандеру строки на церемонии прощания

В 1982 году свое пятидесятилетие поэт отмечал в усадьбе Юрия Воронова "Ясочка". Он помогал Юрию Николаевичу проложить дорогу к раскопкам, которые ученый тогда вел в Цебельде.

Писательский поселок в Агудзере был стерт с лица земли во время грузино-абхазской войны.

В последний раз Евтушенко посетил абхазскую землю в 2010 году. Он побывал в Национальной библиотеке, музее Дмитрия Гулиа, говорил об идее издать книгу, в которую вошли бы его стихи об Абхазии и стихи, написанные в Абхазии. Евгений Александрович вел переговоры с Сергеем Багапш, чтобы ему вернули участок в Агудзере, на котором стояла его дача. У поэта были планы ее восстановить.

Одно из последних публичных выступлений Евгения Евтушенко состоялось в Москве на прощании с Фазилем Искандером. Тогда поэт прочел посвященные Фазилю стихи.

© Sputnik. Виталий Белоусов Прощание с Фазилем Искандером

Евтушенко не стало в субботу 1 апреля 2017 года. Но остались его стихи и проза об Абхазии.

"Мы…блаженно пробовали на рынке земляничнодушистую "Изабеллу" цвета заката при хорошей погоде, которую нам щедро наливали из сиреневых шлангов в липкие граненые стаканчики, или вкушали пряное, чуть коричневатое рачинское в прохладном подвальчике, где животастый усач в кожаном фартуке с винными лиловыми пятнами клал прямо с ножа на верхнее днище бочки упругие ноздреватые ломти еще влажного сулугуни" (из романа "Волчий паспорт").

Евгений Евтушенко – русский поэт, писатель, сценарист, последний из поэтов-шестидесятников. Номинировался на нобелевскую премию по литературе в 1963 году, но тогда большинство шведских академиков Евтушенко предпочли греческому поэту Йоргосу Сеферису, которому и досталась премия.



