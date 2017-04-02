ЦИК Абхазии официально зарегистрировал избранных депутатов Парламента

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Центризбирком Абхазии официально объявил победителей второго тура парламентских выборов.

"Список зарегистрированных депутатов – это официальная позиция ЦИК, — прокомментировал председатель Центризбиркома Абхазии Томаз Гогия. – Есть дела, которые обжалуются в суде, но независимо от этого, это уже официально избранные депутаты".

По словам Гогия, депутатские удостоверения на сегодняшний день получили только те кандидаты, которые победили в первом туре выборов. Победителям второго тура еще предстоит их получить.

Зарегистрированные Центральной избирательной комиссией от 01.04.2017 года избранные депутаты:

по избирательному округу № 1 — Кварчия Гиви Анатольевич;

по избирательному округу № 3 — Агрба Валерий Владимирович;

по избирательному округу № 4 — Айба Батал Эдуардович;

по избирательному округу № 5 — Ашуба Лаша Нугзарович;

по избирательному округу № 6 — Лолуа Рауль Валериевич;

по избирательному округу № 7 — Джинджолия Алхас Владимирович;

по избирательному округу № 8 — Абухба Ахра Иванович;

по избирательному округу № 9 — Смыр Беслан Алексеевич;

по избирательному округу №12 — Цишба Александр Владимирович;

по избирательному округу №13 — Дащян Левон Вагаршакович;

по избирательному округу №19 — Гунба Дмитрий Георгиевич;

по избирательному округу № 20 — Смыр Натали Викторовна;

по избирательному округу № 21 — Ардзинба Алмасхан Зурабович;

по избирательному округу № 23 — Кварчия Валерий Еремеевич;

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по избирательному округу № 26 — Гуния Илья Чичикович;

по избирательному округу № 27 — Бебия Венори Яковлевич;

по избирательному округу № 28 — Логуа Астамур Омарович;

по избирательному округу № 31 — Бжания Аслан Георгиевич;

по избирательному округу № 32 — Тарба Инал Романович;

по избирательному округу № 33 — Ардзинба Тайфун Наимович;

по избирательному округу № 34 — Джинджолия Омар Какович;

по избирательному округу № 35 — Пертая Каха Зауриевич.

Первый тур выборов в Народное Собрание Абхазии прошел 12 марта. Тогда в 35 округах только двенадцать кандидатов смогли преодолеть 50% порог. В 22 избирательных округах 26 марта прошел второй тур выборов.

В связи с тем, что в гудаутском избирательном округе № 17 ни один из кандидатов в депутаты не набрал необходимого количества голосов, 14 мая 2017 года в этом округе состоятся перевыборы.



