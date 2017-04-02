Следующая неделя в Абхазии будет теплой, преимущественно без осадков

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. По сообщению синоптиков, в первой половине недели территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и выноса тепла на юг. Ожидается переменная облачность, без осадков, днем температура воздуха будет подниматься выше 20 ˚С. Во второй половине недели погоду начнет определять Средиземноморский циклон. В пятницу возможен дождь с грозой. В выходные дни погода проясниться.

Температура воздуха ночью опустится от +11˚С до +6˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +15˚С до +20˚С.

Атмосферное давление повышенное. Будет медленно понижаться.

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду.

Температура морской воды +10 ˚С, волнение на море будет сменяться от умеренного до значительного.

Относительная влажность воздуха 60-80%.