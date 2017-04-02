20:32 02 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Весенние цветения

Следующая неделя в Абхазии будет теплой, преимущественно без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Абхазии (455)
4 0 0

По сообщению Гидрометеослужбы Абхазии, с понедельника по четверг ожидается облачная погода с температурой воздуха более 20 ˚С, в пятницу возможен дождь с грозой, на выходных погода проясниться.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. По сообщению синоптиков, в первой половине недели территория Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления и выноса тепла на юг. Ожидается переменная облачность, без осадков, днем температура воздуха будет подниматься выше 20 ˚С. Во второй половине недели погоду начнет определять Средиземноморский циклон. В пятницу возможен дождь с грозой. В выходные дни погода проясниться.

Температура воздуха ночью опустится от +11˚С до +6˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +15˚С до +20˚С. 

Атмосферное давление повышенное. Будет медленно понижаться.  

Ветер переменный, 3-8 метров в секунду. 

Температура морской воды +10 ˚С, волнение на море будет сменяться от умеренного до значительного.  

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Темы:
Погода в Абхазии (455)
Теги:
Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мировой рекорд по количеству двойников Альберта Эйнштейна установили в Канаде
Двойники Эйнштейна, пыльный шторм и беженцы: неделя в объективе
Кадры с места крупного ДТП со школьным автобусом в Швеции
Кадры с места крупного ДТП со школьным автобусом в Швеции
Худеем к лету: советы от Sputnik
Худеем к лету: советы от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia