Один день и две войны. Школьникам рассказали о Битве за Кавказ

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый немецкий солдат вступил на абхазскую землю 14 августа 1942 года, в этот день спустя 50 лет началась Отечественная война 1992-1993 годов, сказал историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба Николай Медвенский на встрече со школьниками в понедельник 3 апреля.

"Это было на Клухорском перевале, немцы наносили удар по трем направлениям, они ставили цель перейти Главный Кавказский хребет, прорваться к побережью Черного моря, овладеть Сухумом, Гагрой, Гудаутой, выйти в Грузию и далее уже соединиться c турецкой группировкой, которая была сосредоточена на побережье", — добавил он.

По его словам, главной целью немецких войск был выход к нефтяным месторождениям в Баку и Грозном. Если бы им удалось одержать победу в горах Кавказа, то это могло закончиться катастрофой, заметил он.

Николай Медвенский представил школьникам Нину Малышеву, которая ранее работала в Бзыбской средней школе №2. Она руководила историко-патриотическим кружком "Красные следопыты". Ее поисковый отряд стал искать участников "Битвы за Кавказ" к 40-летию Победы в 1985 году.

"Предстояло 40-летие Победы, и мы много думали о том, как сделать что-нибудь интересное", — рассказала Малышева.

После раздумий было решено разыскать оставшихся в живых участников боев в горах Кавказа.

"Их искали все — я, дети. Сейчас это легко найти людей, а тогда была советская почта, мы отправляли сотни писем по всему Советскому Союзу. Как ни странно — нашли 70 человек, на встречу смогли приехать около 40 из них", — поделилась воспоминаниями она.

Эта встреча была первой и последней, сказала с грустью Малышева.

Школьникам рассказали о "Битве за Кавказ" в музее Боевой Славы © Sputnik. Бадрак Авидзба

Школьникам рассказали о "Битве за Кавказ" в музее Боевой Славы © Sputnik.

Школьникам рассказали о "Битве за Кавказ" в музее Боевой Славы © Sputnik. Бадрак Авидзба 1 / 3 © Sputnik. Бадрак Авидзба Школьникам рассказали о "Битве за Кавказ" в музее Боевой Славы

"Это была прекрасная встреча, мы часто видим в кинофильмах, как встречаются фронтовики, а тогда все было по-настоящему", — отметила она.

По словам Нины Малышевой, молодое поколение должно знать и помнить участников освобождения Санчарского перевала.

Школьникам показали кадры участников боевых действий в горах Абхазии, рассказывали о боевом пути, который они прошли.

"Ваши деды и прадеды принимали участие в Великой Отечественной войне. Поскольку Советская армия была интернациональной, абхазы воевали практически на всех фронтах войны. В том числе многие приняли участие в войне в Абхазии", — сказал историк, заместитель директора музея Боевой Славы Николай Медвенский.

Он отметил, что абхазы принимали активное участие в боевых действиях, показывая примеры храбрости.

Как рассказал историк Николай Медвенский, из 2500 солдат-курсантов Тбилисского военно-пехотного училища, которые отправились защищать Санчарское направление, только около сто человек вернулись живыми.

В 2017 году исполняется 75 лет с начала одного из наиболее масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны 1941–45 годов – Битвы за Кавказ. С августа 1942 по январь 1943 года на Санчарском, Марухском и Клухорском направлениях шли ожесточенные бои советских войск с немецкими горными егерями из состава 1-й и 4-й горнострелковых дивизий вермахта, перешедшими Главный Кавказский хребет и стремившимися прорваться к побережью Черного моря.