Абхазия-Армения: диалог гуманизма

На вопросы армянских и абхазских журналистов отвечали вновь избранные депутаты Народного Собрания Абхазии Ашот Миносян, Левон Галустян, Левон Дащян.

Sputnik, Владимр Бегунов.

Левон Дащян до выборов в Парламент нового созыва работал заместителем главы администрации Цандрипша, Ашот Миносян был заместителем министра сельского хозяйства Абхазии, а Левон Галустян – депутатом пятого созыва.

В Абхазии, как рассказали вновь избранные депутаты, традиционно три «армянских» избирательных округа: Цандрипшский, Гумистинский и Пшапский. В Парламент баллотировались восемь армян, депутатский мандат получили трое.

По словам депутатов, правительство Абхазии уделяет большое внимание армянской общине, которая в республике насчитывает 42 тысячи человек. В Абхазии больше двадцати армянских школ, в них действуют секции, посвященные национальной культуре. С 2013 года в Гагре появилась армянская церковь. Армяне Абхазии интегрированы в общество, вместе с абхазами и представителями других национальностей строят независимое демократическое государство.

"Сейчас в условиях непризнания Абхазии Арменией отношения двух стран строятся только в гуманитарной сфере, — сказал Левон Галустян. — Есть сотрудничество среди ученых, наши дети выезжают на отдых и лечение в Армению. Хотелось бы, чтобы отношения Абхазии и Армении перешли на качественно новый уровень".

По словам Ашота Миносяна, взаимодействие Абхазии и Армении могло бы строиться в туристическом, торговом и сельхознаправлении.

Но, как рассказал Левон Галустян, сейчас, как только намечаются экономические проекты между Абхазией и Арменией, они срываются из-за реакции Грузии.

© Sputnik. Aida Ordyan В Парламент Армении прошли четыре партии

"Хотелось, чтобы Армения нашла способ и политическую волю наладить взаимоотношения с Абхазией, при этом, не разрывая своих связей с Грузией", — сказал Галустян.

Левон Дащян не верит, что в ближайшем будущем это случится.

"Абхазия со своим статусом определилась еще в 1992 году, — высказался Дащян. – Для нас не так важно, что Армения нас не признает. Гораздо важнее взаимодействие с Россией. Мы понимаем, что в ближайшее время из-за своего геополитического положения Армения не сможет признать Абхазию, но уверены, что это случится в будущем".

Левон Галустян сообщил, что армяне Абхазии болезненно реагируют на то, когда политика влияет на спорт и культуру.

"Печально, когда наши спортсмены хотят выехать в Армению на соревнования, а армянская сторона их не впускает в страну из-за протестов Грузии, — сказал Галустян. – На наш взгляд, в гуманитарной сфере и в спорте не должно быть политики".

Депутаты рассказали, что сейчас ведется работа по созданию парламентской группы дружбы между Абхазией и Республикой Арцах, а ветеран афганской и грузино-абхазской войн, кавалер ордена Леона Левон Дащян уточнил, что выстраиваются взаимоотношения между ветеранами в Абхазии и в Республике Арцах.

"Среди членов армянской диаспоры более 70 человек погибло за независимость Абхазии, 20 героев Абхазии и боле 40 орденоносцев, — высказался Левон Дащян. – Хотелось, чтобы ветераны, воевавшие за независимость Республики Арцах, приезжали к нам".

Сейчас армянская община Абхазии готовится к священному для всех армян Дню памяти геноцида 24 апреля. В этот день в армянских школах проходят траурные мероприятия, в церкви зажигают свечи и читают молитвы в память о погибших.