Первый компьютер, встречи на Брехаловке: в Абхазии вспоминают Евтушенко

Sputnik, Амра Амичба.

Большой утратой как для русской, так и для мировой поэзии назвал смерь Евгения Евтушенко Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа.

"Ушла целая поэтическая эпоха. Лично для меня кончина Евгения Евтушенко — огромная утрата. Молча, тихо переживаю в себе", — с печалью сказал Мушни Ласуриа.

Абхазский поэт вспоминает, что Евтушенко переводил многих ведущих абхазских поэтов: Баграта Шинкуба, Ивана Тарба, Алексея Ласуриа.

"Приехал в Абхазию в 50-х годах по приглашению поэта, его однокурсника по Литературному институту Алексея Ласуриа. И вот в течение, можно сказать, 50 лет он дружил со многими абхазскими поэтами, — заметил Ласуриа. — Я помню, когда проводили дни советской литературы в Абхазии, в середине 80-х годов, он был руководителем и душой этого огромного мероприятия".

© Sputnik. РИА Новости Евгений Евтушенко: медовый месяц в Абхазии

Мушни Ласурия рассказал о встречах на даче Евтушенко в Агудзере.

"Там он принимал высоких гостей, русских и зарубежных писателей, поэтов Кавказа. И мы, местные поэты, принимали в этом участие. Это были незабываемые встречи. Евтушенко был яркой личностью. Его знаменитые слова "поэт в России больше, чем поэт" говорили о том, что он осуществлял и представлял великую Россию не только как поэт, но и как общественный деятель, государственный человек", — отметил Народный поэт Абхазии.

По мнению Ласуриа, под влиянием молодых Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского и других развивалась поэзия и литература оттепели.

"Я учился в московском литературном в 60-е годы и ощущал, был свидетелем его огромной популярности. Бывал на его творческих вечерах на стадионах, на площади Пушкина, Маяковского, где он ярко выступал и как чтец, и как оратор, он, пожалуй, не имел себе равного", — подчеркнул Мушни Ласуриа.

Советник президента, публицист и писатель Владимир Зантария назвал Евгения Евтушенко одним из крупных мастеров художественного слова.

"Он представлял движение шестидесятников, куда входили: Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский. Они, можно сказать, по-настоящему всколыхнули творческий процесс в 60-е годы, в пору наступившей хрущевской оттепели. В годы сталинизма не было возможности выражать свое отношение к каким-то значимым явлениям, были запретные темы. Даже тема сталинских репрессий была под запретом. И вот такие яркие личности, как Евгений Евтушенко, Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина смогли на самом высоком уровне заявить о себе. Много массовых выступлений было с участием поклонников их творчества. На стадионах он выступал, это не так просто", — заметил Зантария.

© Фото: Ибрагим Чкадуа Евтушенко прочитал посвященные Искандеру строки на церемонии прощания

По его словам, Евтушенко был прекрасным декламатором, прекрасно читал стихи часами.

"Очень талантливый человек. Много друзей в Абхазии. Много лет дружил с Алексеем Ласуриа, их творчество даже созвучно в чем-то. Ласуриа тоже был ярким поэтом-трибуном, который внес в абхазскую поэзию традиции Маяковского", — уверен Зантария.

Евгений Евтушенко встречался в Абхазии со старейшинами. Ездил в семью Шамиля Пилия, где познакомился с мудрецом Хусейном Пилия.

"Колоритно описал этого мудреца Евтушенко в своих воспоминаниях. Приезжал с известными кубинскими писателями. Знал многое, связанное с нашей культурой, этнографией. Хорошо разбирался в винах абхазских, дегустационные качества абхазских вин мог описывать", — сказал писатель.

Советник президента Владимир Зантария рассказал, что до Отечественной войны народа Абхазии была издана Антология русских писателей об Абхазии в русской литературе.

"Предисловие большое написал Евтушенко, он коснулся глубочайшей абхазской истории, и это не понравилось грузинским цензорам. Фактически эта книга была под запретом из-за предисловия Евтушенко. Он написал все, как было на самом деле. О непростых периодах истории Абхазии написал очень тепло и откровенно, искренне о культуре, о поэзии. Затронул глубочайшие истоки нашей истории. Сигнальный экземпляр вышел, а тираж был остановлен. Позже удалось переиздать эту книгу", — подчеркнул он.

Зантария вспоминает, что первый в своей жизни компьютер он увидел в гостях у Евтушенко.

"Когда пришел с Алексеем Гогуа к Евтушенко, впервые увидел компьютер. В Абхазии тогда не было компьютеров. Он показал, как легко на компьютере набирать, править и редактировать, — сказал он. — Потом сидели у него, развел костер в камине, читал нам стихи, пили вино. Он очень дружелюбным, коммуникабельным человеком был. Даже просто как собеседник очень интересен, не говоря уже о том, что поэт замечательный. Его поэма «Братская Одесса» имела огромный резонанс, коснулось и прошлого, и настоящего, судьбы России в целом".

© Sputnik / Томас Тхайцук Зантария о Евтушенко: хорошо разбирался в абхазских винах

Евгений Евтушенко часто приезжал в Абхазию в советские годы.

"Мог на нашей Брехаловке подолгу стоять, общаться с простыми людьми на самые разные темы. Он говорил, когда я слышу, как абхазские писатели рассказывают свои интересные истории из личной жизни или какие-то байки, связанные с литературной жизнью, здесь свои Маркесы могут появиться, если вы будете писать современный фольклор. Современный фольклор создается вами, а вы усложняете, надо писать так, как вы говорите, с таким колоритом, уметь с юмором описывать события", — рассказал Владимир Зантария.

А литературный авторский вечер Евгения Евтушенко в Абхазской госфилармонии в 70-е годы прошел при аншлаге.