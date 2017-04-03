Психолог: насилие над животным пагубно для психики ребенка

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Любое проявление агрессии к животным на глазах у ребенка не может пройти без последствий для его психики, сказала в интервью радио Sputnik детский психолог Анжела Ладария.

"Это касается не только детей, но и взрослых людей, которые могут стать свидетелями подобной сцены. Меня лично это повергло бы в шок", — добавила она.

Если акты агрессии в отношении животных проводятся на уровне государства, то необходимо думать над тем, где, когда и кто будет свидетелем этого, так как детская психика устроена так, что они очень остро реагируют, подчеркнула психолог.

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Анжела Ладария отметила, что страх может вызвать заикание, невроз и другие проблемы с психикой.

"Дети как лакмусовая бумажка впитывают поведение старших. Если старшие ведут себя по отношению к животным агрессивно, то и они начинают применять такие же методы по отношению к другим животным", — сказала Ладария.

Психолог отметила, что проблемы с психикой у ребенка могут возникнуть не сразу, а с течением времени.



