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Свора собак.

Психолог: насилие над животным пагубно для психики ребенка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Детский психолог Анжела Ладария в интервью Sputnik Абхазия рассказала, как жестокое обращение с животными может повлиять на детскую психику.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Любое проявление агрессии к животным на глазах у ребенка не может пройти без последствий для его психики, сказала в интервью радио Sputnik детский психолог Анжела Ладария. 

"Это касается не только детей, но и взрослых людей, которые могут стать свидетелями подобной сцены. Меня лично это повергло бы в шок", — добавила она.

Если акты агрессии в отношении животных проводятся на уровне государства, то необходимо думать над тем, где, когда и кто будет свидетелем этого, так как детская психика устроена так, что они очень остро реагируют, подчеркнула психолог.

Радиоверсию интервью с Анжелой Ладария слушайте здесь >>

Анжела Ладария отметила, что страх может вызвать заикание, невроз и другие проблемы с психикой.

"Дети как лакмусовая бумажка впитывают поведение старших. Если старшие ведут себя по отношению к животным агрессивно, то и они начинают применять такие же методы по отношению к другим животным", — сказала Ладария.

Психолог отметила, что проблемы с психикой у ребенка могут возникнуть не сразу, а с течением времени.




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