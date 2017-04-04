Против дезертирства и бандитизма: история военного коменданта

Бадрак Авидзба, Sputnik

Одному из героев Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Гиви Агрба 4 апреля 2017 года исполнилось бы 80 лет. После окончания войны он работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).

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На войне

Генерал, Герой Абхазии Владимир Аршба, вспоминая военный путь Гиви Агрба, рассказал о событиях начала войны.

"13 августа мне и моему заместителю Мушни Хварцкия дали команду поехать в Гагру, 14 августа мы должны были там встретиться с определенными людьми, нам сказали, что мы должны договориться о закупе ста единиц огнестрельного оружия. Естественно, никого мы там не нашли, и уже местные ребята к нам подбежали и сказали о том, что началась война. Мы приехали с Мушни на Красный мост, и вот там я увидел Гиви Камуговича", — рассказал Аршба.

Батальон Владимира Аршба в тот момент находился в Агудзере, он и Мушни Хварцкия намеревались прорваться к своему батальону.

"Гиви Камугович сказал нам, чтобы мы начали заниматься обороной Красного моста. После этого Гиви Камугович сказал мне, чтобы оставил Мушни на Красном мосту, а меня отправил в район гостиницы "Абхазия" для формирования отрядов и обучения боевым действиям в городе", — вспоминает он.

Одной из самых памятных встреч с Гиви Агрба Владимир Аршба назвал встречу на реке Гумиста.

"В тот период меня уже отозвали из Ткуарчала и назначили командующим Вооруженными силами. Мушни был определен как командующий фронтом, а задачей Гиви Камуговича была организация личного состава. Давайте не будем забывать о том, что из себя представляли разрозненные отряды, кто-то с кем-то не хотел идти в одно подразделение, задача Гиви Агрба была своей харизмой влиять на людей, люди делали то, что он говорил", — рассказал Аршба.

Комендант Гудаутского района

За высокие организаторские способности Гиви Агрба был назначен комендантом Гудаутского района.

"В тот период особенно в начале были грабежи, бандитизм и бегство с огневых позиций. Гиви Камугович занимался наведением порядка в этой области. Было такое ощущение, что он никогда не спал, помимо того, что он был комендантом этого района, он еще отвечал за береговую оборону", — отметил Аршба.

Герой Абхазии, секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба подчеркнул, что мнение таких людей, как Гиви Агрба, было основой для принятия решений.

"Любое идеальное решение без таких людей, как Гиви Камугович, предварить в жизнь было практически невозможно", — уверен Килба.

Мухамед Килба считает, что отличительной чертой Гиви Агрба был тщательный подход к любому вопросу, за что его уважали.

"Он был беспрекословным авторитетом для более молодых солдат, командиров", — сказал он.

После войны В память о Гиви Агрба установят мемориальную доску на стене его дома

В послевоенный период Гиви Агрба был назначен на должность министра внутренних дел.

"Для военного человека война вроде закончилась, а для сотрудника внутренних дел послевоенный период, когда оружия на руках масса, война продолжалась, по большому счету, люди были практически не управляемы. В самый сложный период ответственность была опять же возложена на Гиви Камуговича", — отметил Владимир Аршба.

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба родился 4 апреля 1937 года. В первый день войны он возглавил оборону Сухума, служил заместителем командующего Гумистинского оборонного рубежа, командиром Новоафонской бригады, начальником Гудаутского гарнизона. Принимал участие в первой Шромской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Гиви Агрба работал первым начальником Сухумского гарнизона, затем министром внутренних дел (1993–1996), был первым заместителем министра обороны (1996–2002), председателем Службы госбезопасности страны (2002–2004).

За мужество и героизм в грузино-абхазской войне Гиви Агрба присвоено звание Герой Абхазии, он награжден орденом "Ахьдз-Апша" II степени. Гиви Агрба умер 27 августа 2014 года.



