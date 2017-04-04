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Рабочие собирают урожай

Министр: на улице весна, пора взяться за сельхозкультуры

© Sputnik. Виталий Аньков
В Абхазии
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Министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба рассказал о готовности к весенне-полевым работам.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Весна на улице, пора всем взяться за сельскохозяйственные культуры, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в интервью радио Sputnik.

Полную версию радиоинтервью с Дауром Тарба слушайте здесь>>

Даур Тарба сообщил, что в 2107 году Минсельхоз заложил в бюджет 35 миллионов на развитие и оказание помощи сельхоз районам страны

"На сегодняшний день, в виде помощи уже выделено 22 миллиона 557 тысяч рублей. Эти деньги выделены для выращивания однолетних культур", — добавил он.

Абхазия имеет все возможности для насыщения внутреннего рынка сельскохозяйственными продуктами.

"Мы должны приложить максимум усилий, для того, чтобы сельское хозяйство развивалось", — подчеркнул министр.

По словам Тарба, президент поручил провести первую весеннюю пахоту на территории в три тысячи гектаров бесплатно, за счет республиканского бюджета.

На каждый район предусмотрено по пять миллионов рублей для проведения весенне-полевых работ, рассказал министр.

"Есть перечень документов утвержденных в Минсельхозе, люди могут прийти получить необходимые документы", — отметил Тарба. 

Главный документ – это решение районной администрации за подписью главы администрации, что тот или иной проект поддерживается администрацией, подчеркнул он.




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