Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Администрацией Сухума укомплектован штаб, который будет контролировать работы по уборке и благоустройству столицы в рамках подготовки к курортному сезону, сказал замглавы администрации Сухума Леон Кварчия в среду 5 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik.
"Планируется также привести в порядок скверы города, зоны отдыха и заменить лавочки", — сообщил Кварчия.
Он добавил, что из-за непогоды многие участки дорог столицы пришли в негодность, и из столичного бюджета выделены средства, которые будут направлены на ямочные работы городских дорог.
По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзинба. Такую же работу планируется провести по улицам Агумава и Джонуа.
Система освещения в Сухуме часто выходит из строя, продолжил Кварчия, и к следующему курортному сезону планируется заменить плафоны в черте города. Помимо этого, в Сухуме появится около 120 новых евроконтейнеров для мусора.
Еще одной злободневной проблемой Леон Кварчия назвал водоснабжение, система которого требует капитального ремонта.
"Разработан план по устранению утечек воды в системе водоснабжения столицы, будет усилен контроль по его ремонту и по восстановительным работам канализации. Проработан алгоритм взаимодействия с соответствующими структурами", — подчеркнул замглавы Сухума.
Все работы, по словам Кварчия, будут выполнены до конца мая 2017 года.