Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Администрацией Сухума укомплектован штаб, который будет контролировать работы по уборке и благоустройству столицы в рамках подготовки к курортному сезону, сказал замглавы администрации Сухума Леон Кварчия в среду 5 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Планируется также привести в порядок скверы города, зоны отдыха и заменить лавочки", — сообщил Кварчия.

Он добавил, что из-за непогоды многие участки дорог столицы пришли в негодность, и из столичного бюджета выделены средства, которые будут направлены на ямочные работы городских дорог.

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По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзинба. Такую же работу планируется провести по улицам Агумава и Джонуа.

Система освещения в Сухуме часто выходит из строя, продолжил Кварчия, и к следующему курортному сезону планируется заменить плафоны в черте города. Помимо этого, в Сухуме появится около 120 новых евроконтейнеров для мусора.

Еще одной злободневной проблемой Леон Кварчия назвал водоснабжение, система которого требует капитального ремонта.

"Разработан план по устранению утечек воды в системе водоснабжения столицы, будет усилен контроль по его ремонту и по восстановительным работам канализации. Проработан алгоритм взаимодействия с соответствующими структурами", — подчеркнул замглавы Сухума.

Все работы, по словам Кварчия, будут выполнены до конца мая 2017 года.