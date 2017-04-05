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Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Заседание Общественной палаты Абхазии на тему подготовки к курортному сезону 2017 года с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП, ГАИ и МЧС Абхазии прошло в среду 5 апреля в Сухуме.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Администрацией Сухума укомплектован штаб, который будет контролировать работы по уборке и благоустройству столицы в рамках подготовки к курортному сезону, сказал замглавы администрации Сухума Леон Кварчия в среду 5 апреля, передает с места события корреспондент Sputnik. 

"Планируется также привести в порядок скверы города, зоны отдыха и заменить лавочки", — сообщил Кварчия. 

Он добавил, что из-за непогоды многие участки дорог столицы пришли в негодность, и из столичного бюджета выделены средства, которые будут направлены на ямочные работы городских дорог. 

Проспект Леона
© Sputnik. Томас Тхайцук
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По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению дорожного полотна по улице Ардзинба. Такую же работу планируется провести по улицам Агумава и Джонуа. 

Система освещения в Сухуме часто выходит из строя, продолжил Кварчия, и к следующему курортному сезону планируется заменить плафоны в черте города. Помимо этого, в Сухуме появится около 120 новых евроконтейнеров для мусора. 

Еще одной злободневной проблемой Леон Кварчия назвал водоснабжение, система которого требует капитального ремонта. 

"Разработан план по устранению утечек воды в системе водоснабжения столицы, будет усилен контроль по его ремонту и по восстановительным работам канализации. Проработан алгоритм взаимодействия с соответствующими структурами", — подчеркнул замглавы Сухума. 

Все  работы, по словам Кварчия, будут выполнены до конца мая 2017 года.



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