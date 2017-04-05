Звонок деду: на кого рассчитаны школьные задания

Sputnik, Амра Амичба.

У Тамары двое детей 8 и 12 лет. Школьные задания выполняют всей семьей. Иногда даже звонят дедушке в деревню, чтобы уточнить значение того или иного слова на абхазском языке.

"Младшая дочка учится во втором классе. Мы с мужем долго ломаем голову над тем или иным заданием. Благо, у нас есть группа в "вотсапе", общаемся с родителями, обмениваемся знаниями, так сказать", — призналась 30-летняя Тамара.

Нередко можно обнаружить в ленте социальных сетей, как родители вывешивают скрины страниц учебников и просят друзей помочь. В курсе этих "нововведений" и Министерство образования.

"Я сам иногда вижу, как в интернете родители выставляют задание на всеобщее обозрение и просят, чтобы подсказали, как его правильно решить. И не только из российских учебников, но бывает и по абхазскому языку и литературе. Какой-то термин незнаком родителю, и он просит "помощи зала", как говорится. Это, конечно, неправильно, без задействования самого ученика решать задачу и давать ему уже готовый ответ. Тогда ученик будет отставать, и в дальнейшем у него будут проблемы в учебе", — подчеркнул министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

По словам министра, с просьбой упростить задания по абхазскому языку обращаются не только родители, но и сами педагоги, которые ведут предмет.

"Мы часто собираем авторов, которые создавали тот или иной учебник, и проводим работу. Многие учебники за последние два-три года уже были изменены. Может быть, незначительно, но какие-то недостатки были устранены. Правда, не всегда получается убедить автора, что какое-то задание, рассказ, или повесть для этого возраста и класса очень сложные, но мы стараемся их убедить. Иногда удается поменять и выправить ситуацию", — поделился Какоба.

Директор института педагогики Ирина Куакуаскир отметила, что проблема не в сложности заданий, а в том, что дети в школах не владеют абхазским языком.

"Все разговоры о сложности заданий возникают из-за этого. Если ребенок не знает языка, конечно, он не поймет задание и соответственно не сможет решить задачу или выполнить упражнение", — подчеркнула она.

Куакуаскир убеждена, что тому, кто владеет языком, сложности в выполнении заданий нет.

"Методика составлена с учетом лексики, которой владеет первоклассник. Каждый учебник составлен в соответствии с возрастом ученика. Хорошо, что родители обсуждают между собой задания, но в первую очередь должны понять, что ребенок не может выполнить задание не потому, что оно сложное", — сказала Ирина Куакуаскир.

Учебники — это производное от науки, отметила директор Института педагогики, методисты — авторы-составители, они не пишут учебников.

"В начальных классах проблема может быть, потому что у нас детская литература слаба. Каков уровень детской литературы, таковыми будут и учебники. Из того, что есть, делаем дидактические материалы, проводим адаптацию, так как имеем на это право. Например, в некоторых произведениях даже прозвища собак такие сложные, не то, что ребенок, взрослый не выговорит. Я тоже выросла в деревне, были у нас собаки, но не с такими кличками", — с улыбкой сказала она.

По словам Ирины Куакуаскир, только хрестоматийные произведения абхазских классиков включаются в учебную программу и рекомендуются для внеклассного чтения.

"Полный охват всей абхазской литературы. Если кто-то, попивая кофе на Брехаловке, написал пару стихотворений и принес их нам, извините, если мы их не опубликовали. В учебники попадают хрестоматийные произведения признанных абхазских классиков. Даже если язык автора очень сложен, мы не можем исключить из программы Алексея Гогуа. Мы тоже хотим, чтобы все произведения так же легко читались, как у Баграта Шинкуба, но не можем же составить все учебники только из его произведений. В России тоже учебники состоят не из одного Пушкина", — подчеркнула директор.

Директор Института педагогики допустила возможность наличия некоторых ошибок в учебниках, но преподаватель их видит и при объяснении урока корректирует.

"Скажем, в учебнике вместо вопроса "кто?" написано "что?", преподаватель при подготовке к уроку видит ошибку и скажет об этом своим ученикам.

Институт педагогики выпускает для начальных и старших классов учебники по абхазскому языку и литературе, окружающей природе, русскому языку и литературе, истории Абхазии. Также для детских садов готовит методические пособия.