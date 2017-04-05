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Субботник

ТПП Абхазии предложила обязать организации проводить субботники

© Фото: Томас Тхайцук
В Абхазии
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Подготовка к летнему сезону 2017 года и решение проблем в области туризма обсудили на заседании Общественной палаты Абхазии с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП Абхазии, ГАИ и МЧС Абхазии в среду 5 апреля в Сухуме.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Обязать организации и ведомства республики регулярно проводить субботники предложила вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Камилла Мерхцулава в среду 5 апреля.

"Почему бы не обязать организации и ведомства Абхазии соблюдать и проводить такие профилактические работы – субботники", — сказала Мерцхулава.

По ее словам, ТПП республики практикует "дни чистоты" с 2015 года, когда после согласования со столичной администрацией взяли на себя шефство над Парком Свободы в Сухуме. 

Мигранты.
© Sputnik. Томас Тхайцук
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Сотрудники палаты создали благотворительный фонд, провели марафон и вложили собственные средства в благоустройство парка. За счет собранных денег была заменена тротуарная плитка двух центральных аллей, повесили флаги и установили осветительные приборы.

"Нас никто об этом не просил, мы сами приняли такое решение. Мы продолжаем эту работу и уже назначили очередной субботник на 20 апреля. К сожалению, у нас очень часто любят критиковать и перекладывать свою ответственность на других. Я не вижу, чтоб ученики школ или студенты принимали участие в таких мероприятиях", — подчеркнула Камилла Мерцхулава. 

В ходе заседания члены Общественной палаты Абхазии ставили перед представителями ведомств страны актуальные вопросы, связанные с курортной сферой. 

По словам секретаря Общественной палаты республики Нателлы Акаба, по завершении заседания будет подготовлено заключение, которое планируется  направить в профильные структуры. 



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