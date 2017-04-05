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Сотрудники милиции на посту ГАИ в Верхней Эшере

Начальник ГАИ Абхазии: уволил бы 99% сотрудников, но надо решать задачи

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Подготовка к летнему сезону 2017 года и решение проблем в области туризма обсудили на заседании Общественной палаты Абхазии с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП Абхазии, ГАИ и МЧС Абхазии в среду 5 апреля в Сухуме.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Начальник ГАИ Абхазии Наур Смыр недоволен профессиональным уровнем своих подчиненных, об этом он заявил на заседании Общественной палаты республики в среду 5 апреля.

"Возрастной показатель состава ГАИ мы освежили. Если говорить о том, отвечают ли они всем требованиям к сотрудникам автоинспекции, могу сказать, что 99% своих сотрудников я бы уволил, но снимет ли с меня столько задач общество. Нет, не снимет", — сказал Наур Смыр.

Он добавил, что материально-техническое состояние автоинспекции оставляет желать лучшего. Недостаточно финансируется содержание служебного автотранспорта, не хватает средств на обеспечение сотрудников ведомства формой, не поднимаются заработные платы.

МВД.
© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД Абхазии уволило за проступки 19 сотрудников в 2016 году

"У сотрудников ГАИ крайне плохая материально-техническая база, и, ругая этих детишек, которые сегодня стоят на дорогах, мы не исправим и так сложную, но управляемую в целом дорожно-транспортную ситуацию. Налицо снижение числа ДТП и жертв в Абхазии", — подчеркнул Смыр. 

По словам начальника ГАИ, все эти проблемы Госавтоинспекции затрудняют работу по повышению уровня квалификации сотрудников. 

В ходе заседания члены Общественной палаты Абхазии ставили перед представителями ведомств страны актуальные вопросы, связанные с курортной сферой. 

По словам секретаря Общественной палаты республики Нателлы Акаба, по завершении заседания будет подготовлено заключение, которое планируется  направить в профильные структуры.



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