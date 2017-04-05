Тания о визах для туристов: не стоит паниковать

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания в своем аккаунте в Facebook призвал "не паниковать" президента "Абхазского союза туризма" Анну Калягину, которая выразила обеспокоенность по поводу выдачи виз туристам на КПП "Псоу", что, по ее мнению, может привести к большим очередям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Турсоюз Абхазии: возникнут проблемы с выдачей виз туристам

В заявлении Тания, в частности, сказано, что пункт оформления виз на КПП "Псоу" был организован с целью облегченного въезда иностранного гражданина в Абхазию.

"Раньше туристу необходимо было заранее заполнить онлайн-заявку на получение "разрешения на въезд в Абхазию", ждать пять рабочих дней и с полученным разрешением ехать в Сухум и получать визу. А что, если турист хочет посетить только лишь Рицу и Новый Афон? Зачастую так оно и бывало, но туристам приходилось ехать еще и в Сухум за визой", — написал Тания.

Он добавил, что сегодня визу можно получить и в Сухуме, и на абхазо-российской госгранице. Это было сделано исключительно для удобства гостей страны, и напомнил, что гражданам России виза для въезда в Абхазию не нужна.

"Как нам известно, из общего числа туристов, заезжающих в Абхазию через КПП "Псоу" подавляющее большинство — граждане Российской Федерации. Так как визы им не нужны, никаких очередей на абхазской стороне границы не будет", — уверен замминистра.

Он обратил внимание на то, что организованным группам, заезжающим на срок не более 24 часов и гражданам Белоруссии и Казахстана, въезжающим в Абхазию сроком не более двух недель с целью туризма виза не нужна.

"Отсюда вопрос: какие возникнут проблемы с оформлением визы и для граждан каких государств? Ответ — никаких проблем не будет. Не стоит паниковать", — считает Тания.

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина на заседании Общественной палаты Абхазии в среду 5 апреля высказалась за отмену виз для туристов, мотивировав тем, что это увеличит время пересечения границы через КПП "Псоу".