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Медоборудование для инвалидов

Правительство Москвы передало медоборудование для инвалидов Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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При помощи правительства Москвы было закуплено оборудование на один миллион рублей.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Москвы в рамках субсидий выделила медицинское оборудование для инвалидов в Абхазии, сказала корреспонденту Sputnik сотрудник информационного отдела Дома Москвы Диана Зантария. 

Больничный коридор
© Fotolia/ VILevi
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"В рамках субсидий выделяемые правительством Москвы в помощь соотечественникам проживающим за рубежом, выделяются средства на восстановление памятников, помощь православным церквям. Одна из субсидий была по медицинском принадлежностям личного пользования", — добавила она.

При помощи правительства Москвы было закуплено оборудование на один миллион рублей, сообщила Зантария. 

"Было закуплено 40 пар костылей, 48 инвалидных колясок современного уровня и 40 ходунков, всего около 150 предметов было передано в министерство здравоохранения Абхазии", — подчеркнула она. 

В дальнейшем, Минздрав распределит оборудование между больниц Сухума и Гагры, большая часть будет передана в Республиканский реабилитационный центр (КБРЦ) в Гагре, сообщила Зантария.




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