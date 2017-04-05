Правительство Москвы передало медоборудование для инвалидов Абхазии

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Правительство Москвы в рамках субсидий выделила медицинское оборудование для инвалидов в Абхазии, сказала корреспонденту Sputnik сотрудник информационного отдела Дома Москвы Диана Зантария.

© Fotolia/ VILevi Жители Абхазии с гражданством РФ получат медпомощь в любом регионе

"В рамках субсидий выделяемые правительством Москвы в помощь соотечественникам проживающим за рубежом, выделяются средства на восстановление памятников, помощь православным церквям. Одна из субсидий была по медицинском принадлежностям личного пользования", — добавила она.

При помощи правительства Москвы было закуплено оборудование на один миллион рублей, сообщила Зантария.

"Было закуплено 40 пар костылей, 48 инвалидных колясок современного уровня и 40 ходунков, всего около 150 предметов было передано в министерство здравоохранения Абхазии", — подчеркнула она.

В дальнейшем, Минздрав распределит оборудование между больниц Сухума и Гагры, большая часть будет передана в Республиканский реабилитационный центр (КБРЦ) в Гагре, сообщила Зантария.



