Минтуризма: можно передать пляжи в пользование на конкурсной основе

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На конкурсной основе передать пляжи Абхазии в пользование юридическим и физическим лицам для дальнейшего их благоустройства предложил замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба в среду 5 апреля.

"Пляжи Абхазии на конкурсной основе можно передать на пользование юридическим и физическим лицам, которые должны будут подготовить эскизы их благоустройства, соответствующие ГОСТу пляжных услуг", — сказал Астамыр Ахба.

По его словам, все пляжи Абхазии должны быть открыты и комфортабельны как для гостей, так и для местных жителей, заграждение не приемлемо.

Он добавил, что в стране немало плохо благоустроенных пляжей. На их территориях нет раздевалок, душа, туалета и нередко они загрязнены. Все эти недочеты могут быть устранены благодаря людям, готовым взять на себя такую ответственность.

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Замминистра рассказал, что в преддверии летнего сезона он обратился к частным предпринимателям и отельерам с рекомендацией не повышать цены за свои услуги больше, чем на семь процентов.

"Это связано с тем, что некоторые ИП (индивидуальные предприниматели – ред.) подняли цены от 15 до 30%. Я им рекомендовал этого не делать, учитывая конъюнктуру турпотока в 2017 году. Попросил по возможности максимально сохранить прошлогодние цены и не превышать семипроцентный рост", — объяснил Ахба.

На заседании Общественной палаты был затронут ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль качества и цен продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга.

По словам секретаря Общественной палаты республики Нателлы Акаба, по завершении заседания будет подготовлено заключение, которое планируется направить в профильные структуры.



