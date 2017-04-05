00:21 06 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Отдых в Гаграх

Минтуризма: можно передать пляжи в пользование на конкурсной основе

© Sputnik. Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7510

Подготовку к летнему сезону 2017 года и решение проблем в области туризма обсудили на заседании Общественной палаты Абхазии с участием руководства Сухума, представителей Минтуризма, ТПП Абхазии, ГАИ и МЧС Абхазии в среду 5 апреля в Сухуме.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На конкурсной основе передать пляжи Абхазии в пользование юридическим и физическим лицам  для дальнейшего их благоустройства предложил замминистра по курортам и туризму республики Астамыр Ахба в среду 5 апреля.

"Пляжи Абхазии на конкурсной основе можно передать на пользование юридическим и физическим лицам, которые должны будут подготовить эскизы их благоустройства, соответствующие ГОСТу пляжных услуг", — сказал Астамыр Ахба.

По его словам, все пляжи Абхазии должны быть открыты и комфортабельны как для гостей, так и для местных жителей,  заграждение не приемлемо.

Он добавил, что в стране немало плохо благоустроенных пляжей. На их территориях нет раздевалок, душа, туалета и нередко они загрязнены. Все эти недочеты могут быть устранены благодаря людям, готовым взять на себя такую ответственность.

Абхазская виза.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тания о визах для туристов: не стоит паниковать

Замминистра рассказал, что в преддверии летнего сезона он обратился к частным предпринимателям и отельерам с рекомендацией не повышать цены за свои услуги больше, чем на семь процентов.

"Это связано с тем, что некоторые ИП (индивидуальные предприниматели – ред.) подняли цены от 15 до 30%. Я им рекомендовал этого не делать, учитывая конъюнктуру турпотока в 2017 году. Попросил по возможности максимально сохранить прошлогодние цены и не превышать семипроцентный рост", — объяснил Ахба.

На заседании Общественной палаты был затронут ряд актуальных вопросов, связанных с курортным сезоном, а именно работа ГАИ и МЧС, отношение к гостям, контроль качества и цен продуктов питания, механизмы пересечения госграницы, транспортное обслуживание, состояние мест досуга.

По словам секретаря Общественной палаты республики Нателлы Акаба, по завершении заседания будет подготовлено заключение, которое планируется  направить в профильные структуры.




Главные темы

  • Школьники на уроке
    Звонок деду: на кого рассчитаны школьные задания

    Институт педагогики Абхазии разрабатывает методику и учебники специально для школ Абхазии, но почему родители жалуются, что задания слишком сложны для детей, особенно первоклашек, попыталась разобраться корреспондент Sputnik.

    44
  • Абхазская виза.
    Тания о визах для туристов: не стоит паниковать

    Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина заявила о возможном возникновении проблем с оформлением виз для иностранных граждан на границе по реке Псоу в течение курортного сезона 2017 года в среду 5 апреля.

    361
  • Владимир Баранов(слева), Рауль Матуа, Даур Кобахия(справа)
    Deep Purple на войне: гитарист стал артиллеристом

    Deep Purple на войне: гитарист стал артиллеристом Одному из основателей абхазской артиллерии, Герою Абхазии Владимиру Баранову 5 апреля исполнилось бы 60 лет – об уроках наводки и стрельбы из пушки, о музыкальном артиллеристе, о песнях в минуты затишья, однополчане вспоминали командира в день его рождения.

    185

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Дети в поддержку Валерии Адлейба
Ну и мощный голос: маленькие фанаты поддержали Валерию Адлейба
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia