Турагенты из России познакомились с достопримечательностями Абхазии

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В течение четырех дней на территории Абхазии находился с рекламной кампанией туроператор "Интурист", сказал корреспонденту Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

"На сегодня на территории Абхазии было представлено более 90 турагентств, они прибыли из всех регионов Российской Федерации", — добавил он.

По словам Ахба, турагенты, которые сотрудничают с "Интуристом" имеют возможность получить о стране подробную информацию, что впоследствии создает условия для хорошего туристического потока в Абхазию.

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Астамыр Ахба сообщил, что в течение четырех дней туристические агенты посетили объекты в нескольких районах республики. Число объектов, с которыми "Интурист" сотрудничает в Абхазии, растет, заметил заместитель министра.

"Интурист" уже пять лет работает с объектами размещения Абхазии, ежегодно перед началом курортного сезона он их проверяет.

Подобные рекламные туры способствуют продвижению объектов размещения Абхазии, заметил замминистра.

"Агенты, которые посещают туристические объекты, получают максимальную информацию о достопримечательностях для того, чтобы уже они давали ее туристам", — отметил Ахба.



