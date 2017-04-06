16:47 06 Апреля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Христиане держат свечи, зажженные от Благодатного огня в храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима. Архивное фото.

Паломники Абхазии готовятся в путь за Благодатным огнем

© AFP/ AHMAD GHARABLI
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (15)
12530

Около 30 абхазских паломников отправятся в Иерусалим накануне Пасхи.

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума с участием абхазских паломников, которые вновь отправятся в Иерусалим, чтобы в канун Пасхи привезти в республику частицу Благодатного огня, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия. 

"С Божьей помощью хотим, как и в прошлом году, доставить Благодатный огонь в Абхазию к Пасхальной службе. Накануне Великого Светлого праздника Пасхи паломники посетят основные святыни Иерусалима, Святой Земли. У нас в программе посещение Вифлеема, Назарета, Палестины, храмов Иерусалима. В планах также встреча с Патриархом Иерусалимским и главой Русского подворья в Иерусалиме", — сказал Харазия. 

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году возглавит группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

"Без воли Божьей ничего не бывает. Мы сподобились в прошлом году и побывали там. И в этом году у нас вновь намечена поездка на Святую Землю, к Гробу Господню, где совершается чудо — снисхождение Благодатного огня. Большая радость видеть воочию это чудо", — подчеркнул иерей.

По словам Рауфа Харазия, в Иерусалим паломники планируют прибыть вечером 7 апреля. В общей сложности в группу абхазских паломников входит около 30 человек.

Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.  


Темы:
Великий пост и Пасха 2017 (15)
Теги:
Абхазия


Главные темы

  • Грабли
    Субботник в пятницу: в Сухуме объявлена генеральная уборка столицы

    Администрация и Собрание города Сухума в рамках подготовки к курортному сезону 2017 организуют субботник в пятницу 7 апреля, сообщил управляющий столичного домоуправления № 2 Алексей Багателия.

    80
  • Пресс-конференция с организаторами Тотального диктанта
    Шутка "диктатора": для подсказки буду моргать

    Пресс-конференция с организаторами "Тотального диктанта" прошла в пресс-центре Sputnik Абхазия в четверг 6 апреля.

    119
  • Сборная Абхазии инвалидов-ампутантов по футболу на товарищеском матче
    На одной левой

    В преддверии Всемирного дня настольного тенниса, который отмечается 6 апреля, корреспондент Sputnik Бадри Есиава побеседовал с азартным и опытным игроком из Гудауты Джани Чан-оглы, которому инвалидность II группы не мешает завоевывать кубки и медали.

    83

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Герой Абхазии, генерал-лейтенант Гиви Агрба
Война и мир Камуговича: кадры памяти
Тотальный диктант: организаторы сказали, что хотят видеть чиновников
"Тотальный диктант": организаторы сказали, что хотят видеть чиновников
Теракт в метро в Санкт-Петербурге
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Соцсети

Sputnikabkhazia