Паломники Абхазии готовятся в путь за Благодатным огнем

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Роберт Джопуа. Молебен о путешествующих состоялся в кафедральном соборе Сухума с участием абхазских паломников, которые вновь отправятся в Иерусалим, чтобы в канун Пасхи привезти в республику частицу Благодатного огня, рассказал корреспонденту Sputnik председатель Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского Рауф Харазия.

"С Божьей помощью хотим, как и в прошлом году, доставить Благодатный огонь в Абхазию к Пасхальной службе. Накануне Великого Светлого праздника Пасхи паломники посетят основные святыни Иерусалима, Святой Земли. У нас в программе посещение Вифлеема, Назарета, Палестины, храмов Иерусалима. В планах также встреча с Патриархом Иерусалимским и главой Русского подворья в Иерусалиме", — сказал Харазия.

Настоятель храма Ильи пророка в поселке Агудзера иерей Далмат (Гопия), который, как и в прошлом году возглавит группу абхазских паломников, отметил, что посещение Иерусалима — это большое счастье для каждого православного.

"Без воли Божьей ничего не бывает. Мы сподобились в прошлом году и побывали там. И в этом году у нас вновь намечена поездка на Святую Землю, к Гробу Господню, где совершается чудо — снисхождение Благодатного огня. Большая радость видеть воочию это чудо", — подчеркнул иерей.

По словам Рауфа Харазия, в Иерусалим паломники планируют прибыть вечером 7 апреля. В общей сложности в группу абхазских паломников входит около 30 человек.

Как и в прошлом году, поездку в Иерусалим организовывает Фонда имени Святого Апостола Симона Кананита и Святого мученика Евстафия Апсильского. Финансовую поддержку Фонду оказали меценаты Беслан Эшба, Юрий Алания, Михаил Чалмаз и администрация Сухума.



