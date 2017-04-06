Изгои в глазах должников: Зураб Барциц о Cлужбе судебных исполнителей

Sputnik, Амра Амичба.

— Расскажите подробнее, на основании каких законов осуществляют свою деятельность судебные исполнители?

В соответствии с законом "О судебных исполнителях Республики Абхазия", который был принят 15 июня 2015 года. Также был принят основной закон, по которому нам придется работать – закон "Об исполнительном производстве Республики Абхазия". 26 декабря 2016 года в окончательном варианте было принято постановление Кабинета Министров "О службе судебных исполнителей Министерства юстиции Республики Абхазия", в котором постановил создать службу судебных исполнителей, утвердить положение, структуру, штатную численность и необходимость создания организационных моментов и других материально-технических мероприятий для обеспечения начала функционирования данной службы.

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— В 2017 году закон вступает в силу лишь в части, регулирующей полномочия в отношении исполнения судебных актов. Что это подразумевает?

© Sputnik / Томас Тхайцук Зураб Барциц стал главным судебным исполнителем Абхазии

— Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2017 года, за исключением отдельных пунктов, для которых предусмотрены иные сроки вступления, то есть с 1 января 2018 года.

1 января 2017 года вступает в силу закон "О судебных исполнителях", то есть об исполнительном производстве. Исполнение закона об исполнительном производстве. Второй этап – это организация силовой структуры, которая будет обеспечивать охрану самих судей, помещений и сопровождений при проведении мероприятий исполнительного производства.

Служба наделяется широкими полномочиями – это принудительное исполнение судебных актов, право наложения ареста на имущество должников, взыскание денежных средств, конфискация имущества, с последующей его реализацией. Даже установление временных запретов на выезд за пределы республики. Судебные исполнители, помимо всего этого, наделены правом применения физической силы, ношения и применения огнестрельного оружия.

— В наших реалиях, с нашим менталитетом возможно ли исполнение статей закона?

— За основу мы берем деятельность Службы судебных приставов, которая функционирует в Российской Федерации. У нас, правда, называется Служба судебных исполнителей. Но у них тоже два основных подразделения — Служба судебных исполнителей и Служба судебных приставов – это силовое подразделение, они как раз и обеспечиваются оружием, спецсредствами и все остальным, что необходимо для решения вопроса.

— Я часто сталкиваюсь с людьми, которые до сих пор живут в неоформленных домах, другие незаконно занимают жилплощадь. Как только вопрос ставится о выселении, наши горячие головы говорят, что пусть только попробуют. В таких случаях как предполагается разрешение ситуации?

© Sputnik / Томас Тхайцук Депутаты проголосовали за изменения в законе "О судебных исполнителях"

— Такие вопросы после решения судов у нас с развалом Союза пытались решать сами законным путем, как самостоятельное государство. Судебное решение поступает в наше ведомство. Как орган, который обязан исполнять любое решение суда, мы должны использовать все средства и возможности, которыми наделена наша служба в соответствии с настоящими законами "Об исполнительном производстве" и "О судебных исполнителях".

Я понимаю, конечно, с нашим менталитетом это очень сложно было, и сегодня, наверное, сложно. Но я думаю, что используем все рычаги, все возможности, которыми мы наделены, во взаимодействии с другими структурами. И закон нас обязывает иметь контакты с органами СГБ, Миграционной службы и другими силовыми органами, которые по закону должны нам оказывать всяческую помощь.

— Платить алименты в нашей стране не принято, и считается, что женщине неудобно подавать на алименты. Как здесь возможно решить этот вопрос с помощью вашей Службы?

— Я ознакомился с главным законом, есть определенные возможности повлиять на решение этого вопроса. С каждого должника взыскать, два фигуранта – должник и взыскатель. Если у должника на счету в банке нет финансовых средств, у него есть зарплата, другие возможности, через которые мы будем действовать, чтобы решить вопрос принудительно. Не по-человечески, когда мужчина своим детям отказывает в помощи, чтобы их вырастить, на ноги поставить, оставляет свою половину без куска хлеба. Наверное, на Кавказе это стыдно, и меньше таких дел, чем в России. Кстати, там основное направление деятельности связано с алиментами.

У нас больше дел по незаконному захвату жилых помещений – квартиры, жилые собственные дома. С лицами, которые заняли незаконно, наши власти борются. До сегодняшнего дня проблема не решается. Я понимаю, что будем изгоями в их глазах, но все рано мы будем делать то, что нам предстоит. Работа неблагодарная, все сочувствуют нам. Но надо это кому-то делать и наводить порядок. Если существующий закон не будут исполнять, это самое проблемное. А то, что мы говорим, что закона нет – это абсурд. Законы есть, но их не исполняют. Надо доводить до конца.

— На какой стадии формирования находится сейчас ваша Служба? Когда вы приступите к работе?

— У нас есть возможность формировать службу до 1 мая. Всего у нас три территориальных подразделения. На сегодняшнем этапе почти сформировали первое подразделения в Сухуме, Сухумском и Гулрыпшском районах. Второе подразделение будет сосредоточено в Очамчыре и Очамчырском районе, в Ткуарчалском и Галском районах. Третье подразделение на западе, в Гагре, объединит Гагрский и Гудаутский районы. В каждом есть своя структура, свой руководитель. В Очамчырском — 8 сотрудников, в Гагре - 9, и в городе Сухуме в центральном подразделении — 10 сотрудников. Также в Центральном аппарате есть отдел делопроизводства и отдел исполнительного производства, руководитель и заместитель.

Мы сформировали центральное подразделение. В Очамчыре пока только на стадии формирования, даже места нет, где будут размещаться Служба. В Гагре тоже пока думаем. Впереди еще много работы.

Хотел бы отметить, что многим, может, кажется, как до этого было, приходили и договаривались хозяева незаконно занявшие жилплощадь, теперь есть основной рычаг воздействия – закон. Списки с именами злостных неплательщиков налогов, кредитов, административных штрафов и других неплатежей разместим на создаваемом сайте. В отношении них будет заслон на границе. Эти лица не смогут выехать за пределы республики, даже в Адлер на один час, пока не заплатят свои штрафы. Весь мир так живет, и это будет действенным способом. Вместе с другими службами будем взаимодействовать, во-первых, это Пограничная и Таможенная службы.



