Итоги первого тура "Ты супер!": вдохновение и "разрывы сердец"

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Пришло время подвести итоги первого тура и рассказать, как много ярких выступлений, дуэтов и незабываемых моментов шоу подарило юным талантам и их поклонникам – зрителям всей России и стран постсоветского пространства.

Музыка нас связала

Во время отборочных испытаний юные вокалисты из 11 стран продемонстрировали жюри широкий репертуар. Со сцены шоу в исполнении конкурсантов звучали наряду с мировыми хитами песни на родных языках.

В проекте приняли участие 100 юных вокалистов, подопечных школ-интернатов, детей из приемных семей и детских домов из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Эстонии и Южной Осетии. Из 100 конкурсантов 57 прошли в следующий тур.

Звездные гости

Известный российский продюсер, уроженец Казахстана Бари Алибасов принимал в своей московской квартире юных гостей из Казахстана, участников проекта "Ты супер!" Романа Корнеева и Влада Лоскутова. В доме продюсера детей из Казахстана также встречали участники группы "На-На" Вячеслав Жеребкин и Владимир Политов. Влад и Рома получили от Бари и группы "На-На" ценные советы. По словам Вячеслава Жеребкина, ему понравилось, что ребята интересуются всем и стремятся стать артистами.

17-летнюю Парвану Алджанову на сцене поддерживал Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певец и композитор Полад Бюльбюль- оглы. Бюльбюль-оглы не только поддержал свою соотечественницу, но и переводил ее на русский.

Также на сцене поддерживал свою соотечественницу Хошгедем Мехтиеву композитор и певец Эмин Агаларов. В списке звездной группы-поддержки есть также шоумен Вадим Галыгин, который поддержал Анастасию Кравченю из Республики Беларусь, продюсер шоу Comedy Club Гарик Мартиросян, который поддерживал Ангелину Папикян из Армении, и многие другие звезды, которые не просто поддерживали словами конкурсантов, но и пели с ними в дуэте.

Жюри о проекте

Дети – невероятное вдохновение, считает член жюри, певица Ёлка. Юные конкурсанты даже не представляют, сколько сил они пробуждают в людях, которые не верили в себя, отметила она.

"Наша съемочная площадка уже давно стала настоящим местом силы. Здесь такая концентрация переживаний, адреналина, что каждый раз, выходя на сцену, испытываешь совершенно особые и непростые чувства. Не хочу и не могу выделять любимчиков среди конкурсантов. Они все прекрасные, и каждый из них – предмет нашей гордости. Это великая сила! Добро – это великая сила, а наши дети – это абсолютное добро. Я хочу быть, как эти дети – честно", – добавила певица.

Мы учимся искренности у них, сказала член жюри Маргарита Суханкина, у чистых и непорочных детей, за плечами которых огромные жизни, у детей, которых не сломили сложности жизни, сказала Суханкина.

"Для того чтобы выступить на большой сцене, нужно иметь огромную силу воли, уметь собираться, а ведь все эти качества присущи только профессионалам. Хотя и мы зачастую переживаем, иногда даже сильнее, чем они. Смотреть на то, как дети расстраиваются, было очень сложно. Эмоции можно описать как разрыв сердца", – отметила Суханкина.

Все, что происходит на проекте, даже выбывание из него – это события со знаком плюс, считает российский композитор Виктор Дробыш.

"Когда в процессе съемок я на пару минут выхожу на сцену – мне уже становится волнительно. Ощущения – будто ты находишься на сцене Кремлевского дворца. Плюс большой зал, ощущение огромной аудитории на телевидении. Я искренне восхищаюсь этими детьми. Среди выступлений было много таких, которые я не хотел судить – я просто смотрел и получал удовольствие", – сказал Дробыш.

Член жюри Стас Пьеха признался, что ему знакомы эмоции конкурсантов, так как тоже был участником вокальных конкурсов в детстве.

"Когда я выхожу на сцену на сольных концертах к своей публике, я точно знаю, что каждый купил билет и ждал именно меня, знает мои песни. На проекте все по-другому. Я представляю чувства ребят, которые видят лица жюри, внимательно оценивающего все нюансы их исполнения. Подсознательно всегда хочется понравиться жюри, увидеть одобрение в их лицах. И не дай бог, этого одобрения не получить", – сказал Пьеха.

Новый второй этап проекта "Ты супер!" стартует уже завтра и будет доступен на портале международного информационного агентства Sputnik и телеканале НТВ.