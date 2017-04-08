"Тотальный диктант" без подмигиваний: голова Ленина в столице Бурятии

Sputnik, Владимир Бегунов.

К 14.00 к библиотеке начали стягиваться люди: школьники, студенты, учителя, журналисты, родители с детьми… Организаторы не ожидали такого количества людей. Желающим проверить свои знания по русской грамматике и пунктуации не хватало столов и стульев.

"Мы не думали, что придет столько людей, – сказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн. – В следующем году надо будет писать на нескольких площадках".

"Диктатор", как называют чтеца "Тотального диктанта", советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский предложил писать по очереди двумя группами. Но директор Национальной библиотеки Борис Чолария сказал, откуда можно принести дополнительные стулья, и все желающие уместились в одной аудитории. Было тесно, сидели по трое-четверо за столом.

© Sputnik. Зафас Гамгия Шутка "диктатора": для подсказки буду моргать

В течение недели сайт "Грамота. Ру" и организаторы "Тотального диктанта" просили обратить внимание на написание слов "пьедестал", "парапет", "буддизм", "исполин", что у многих вызывало недоумение – слова-то несложные.

Ближе к обеду в интернете появился первый текст Юзефовича про Санкт-Петербург. По правилу "Тотального диктанта", утвержденному в 2012 году, автор пишет три взаимосвязанных текста, которые распределяются по странам и регионам России в зависимости от часовых поясов. Мини-рассказ про город на Неве писали во Владивостоке в 8.00 (мск).

Леонид Юзефович, автор диктанта 2017 года, написал тексты про три дорогих ему города и три реки, на которых они стоят: Санкт-Петербург и Нева, Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга. Абхазии выпал последний.

В Сухуме написали "Тотальный диктант" © Sputnik. Владимир Бегунов

Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме © Sputnik. Владимир Бегунов

Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме © Sputnik. Владимир Бегунов

Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме © Sputnik. Владимир Бегунов 1 / 4 © Sputnik. Владимир Бегунов В Сухуме написали "Тотальный диктант"

Пока участники рассаживались, Юрий Ясносокирский сидел на диване в коридоре, снова и снова перечитывая текст, полученный за два часа до начала.

"Вы волнуетесь? – спросил чтец, входя в аудиторию. – Нет? А я да! Что-то в зале мало мужчин и они все на галерке. Надеюсь, они удивят нас своими знаниями".

В видеообращении автора, которое, по правилам проведения "Тотального диктанта", показывают перед началом, Юзефович поблагодарил организаторов, сказав, что если бы его не позвали составлять текст диктанта, неизвестно, был бы у него повод когда-нибудь публично признаться в любви к городам, с которыми его связала жизнь.

Потом на экране появились сложные для написания слова: Улан-Удэ, Селенга, бурятское слово "сэл", означающие "разлив", эвенкийское "сэлэ", переводящееся как "железо", древнегреческая богиня Селена… Школьницы, сгрудившиеся за одним из столов, начали картинно закатывать глаза.

Текст диктанта был средней сложности, как призналась одна из участниц Алла, приехавшая с детьми специально из Очамчыры.

Это был лирический текст о городе, который автор застал в середине XX века, попав туда молодым офицером. Порадовал абзац, где Юзефович описывает самый странный памятник Улан-Удэ – огромную голову Ленина на постаменте, которая ему напомнила исполинскую богатырскую голову из "Руслана и Людмилы". Леониду Юзефовичу удалось то, что не удавалось ни одному писателю за семьдесят лет Советской власти – логично связать Пушкина с Лениным в одном предложении.

По словам Юзефовича, его авторский тест дорабатывали организаторы "Тотального диктанта", усложняли, меняли пунктуацию.

Аудитория "диктанта" в Сухуме была разнообразной — от людей пожилого возраста, до девятиклассников. После сдачи работ организаторы насчитали 118 листов.

"Текст для меня несложный, но сама обстановка непривычная, не помню, когда я в последний раз писала диктант, – призналась Людмила, взрослая участница "диктанта" из Очамчыры. – В следующем году постараемся организовать проведение "Тотального диктанта" у себя в городе, чтобы далеко не ездить".

Сухумская девятиклассница Амра рассказала, что для нее текст оказался сложным, выручало то, что "диктатор" читал четко и выразительно.

Юрий Ясносокирский за несколько дней до диктанта пошутил в пресс-центре Sputnik, что в сложных моментах будет подсказывать миганием.

"Этого не потребовалось", – сказал он с улыбкой в ответ на вопрос журналистов после диктанта.

По словам Натальи Каюн, результаты станут известны после 12 апреля. Их можно будет увидеть на сайте "Тотального диктанта" или получить на руки в "Россотрудничестве".

Тем, кто получит отличные отметки, организаторы обещают вручить словари русского языка в подарок.

"Тотальный диктант" придумали в 2004 году в рамках "Дней гуманитарного факультета" в Новосибирском госуниверситете. Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики.

В 2009 году читать диктант организаторы пригласили певца Псоя Короленко. Это способствовало взлету популярности "Тотального диктанта".

С 2010 года тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

В этом году текст для "Тотального диктанта" писал Леонид Юзефович из Перми. Он автор детективных и исторических романов. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция". Известность писателю принес цикл детективно-исторических романов о сыщике Иване Путилине, жившем в начале ХХ века, чье имя обросло множеством легенд.