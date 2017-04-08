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Взрослые и школьники писали Тотальный диктант в Сухуме

"Тотальный диктант" без подмигиваний: голова Ленина в столице Бурятии

© Sputnik. Владимир Бегунов
В Абхазии
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Темы:
"Тотальный диктант" 2017 (11)
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В Национальной библиотеке имени Папаскир в Сухуме 118 человек написали "Тотальный диктант" в субботу 8 апреля.

Sputnik, Владимир Бегунов.

К 14.00 к библиотеке начали стягиваться люди: школьники, студенты, учителя, журналисты, родители с детьми… Организаторы не ожидали такого количества людей. Желающим проверить свои знания по русской грамматике и пунктуации не хватало столов и стульев.

"Мы не думали, что придет столько людей, – сказала руководитель Русского культурного центра Абхазии Наталья Каюн. – В следующем году надо будет писать на нескольких площадках".

"Диктатор", как называют чтеца "Тотального диктанта", советник-посланник Посольства России в Абхазии Юрий Ясносокирский предложил писать по очереди двумя группами. Но директор Национальной библиотеки Борис Чолария сказал, откуда можно принести дополнительные стулья, и все желающие уместились в одной аудитории. Было тесно, сидели по трое-четверо за столом.

Пресс-конференция с организаторами Тотального диктанта
© Sputnik. Зафас Гамгия
Шутка "диктатора": для подсказки буду моргать

В течение недели сайт "Грамота. Ру" и организаторы "Тотального диктанта" просили обратить внимание на написание слов "пьедестал", "парапет", "буддизм", "исполин", что у многих вызывало недоумение – слова-то несложные.

Ближе к обеду в интернете появился первый текст Юзефовича про Санкт-Петербург. По правилу "Тотального диктанта", утвержденному в 2012 году, автор пишет три взаимосвязанных текста, которые распределяются по странам и регионам России в зависимости от часовых поясов. Мини-рассказ про город на Неве писали во Владивостоке в 8.00 (мск).

Леонид Юзефович, автор диктанта 2017 года, написал тексты про три дорогих ему города и три реки, на которых они стоят: Санкт-Петербург и Нева, Пермь и Кама, Улан-Удэ и Селенга. Абхазии выпал последний.

  • В Сухуме написали Тотальный диктант
    В Сухуме написали "Тотальный диктант"
    © Sputnik. Владимир Бегунов
  • Взрослые и школьники писали Тотальный диктант в Сухуме
    Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме
    © Sputnik. Владимир Бегунов
  • Взрослые и школьники писали Тотальный диктант в Сухуме
    Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме
    © Sputnik. Владимир Бегунов
  • Взрослые и школьники писали Тотальный диктант в Сухуме
    Взрослые и школьники писали "Тотальный диктант" в Сухуме
    © Sputnik. Владимир Бегунов
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© Sputnik. Владимир Бегунов
В Сухуме написали "Тотальный диктант"

Пока участники рассаживались, Юрий Ясносокирский сидел на диване в коридоре, снова и снова перечитывая текст, полученный за два часа до начала.

"Вы волнуетесь? – спросил чтец, входя в аудиторию. – Нет? А я да! Что-то в зале мало мужчин и они все на галерке. Надеюсь, они удивят нас своими знаниями".

В видеообращении автора, которое, по правилам проведения "Тотального диктанта", показывают перед началом, Юзефович поблагодарил организаторов, сказав, что если бы его не позвали составлять текст диктанта, неизвестно, был бы у него повод когда-нибудь публично признаться в любви к городам, с которыми его связала жизнь.

Потом на экране появились сложные для написания слова: Улан-Удэ, Селенга, бурятское слово "сэл", означающие "разлив", эвенкийское "сэлэ", переводящееся как "железо", древнегреческая богиня Селена… Школьницы, сгрудившиеся за одним из столов, начали картинно закатывать глаза.

Тотальный диктант.
© Sputnik. Роберт Джопуа
Помоги Толстому и Стругацкому: тест на готовность к "Тотальному диктанту"

Текст диктанта был средней сложности, как призналась одна из участниц Алла, приехавшая с детьми специально из Очамчыры.

Это был лирический текст о городе, который автор застал в середине XX века, попав туда молодым офицером. Порадовал абзац, где Юзефович описывает самый странный памятник Улан-Удэ – огромную голову Ленина на постаменте, которая ему напомнила исполинскую богатырскую голову из "Руслана и Людмилы". Леониду Юзефовичу удалось то, что не удавалось ни одному писателю за семьдесят лет Советской власти – логично связать Пушкина с Лениным в одном предложении.

По словам Юзефовича, его авторский тест дорабатывали организаторы "Тотального диктанта", усложняли, меняли пунктуацию.

Аудитория "диктанта" в Сухуме была разнообразной — от людей пожилого возраста, до девятиклассников. После сдачи работ организаторы насчитали 118 листов.

"Текст для меня несложный, но сама обстановка непривычная, не помню, когда я в последний раз писала диктант, – призналась Людмила, взрослая участница "диктанта" из Очамчыры. – В следующем году постараемся организовать проведение "Тотального диктанта" у себя в городе, чтобы далеко не ездить".

Сухумская девятиклассница Амра рассказала, что для нее текст оказался сложным, выручало то, что "диктатор" читал четко и выразительно.

Юрий Ясносокирский за несколько дней до диктанта пошутил в пресс-центре Sputnik, что в сложных моментах будет подсказывать миганием.

"Этого не потребовалось", – сказал он с улыбкой в ответ на вопрос журналистов после диктанта.

По словам Натальи Каюн, результаты станут известны после 12 апреля. Их можно будет увидеть на сайте "Тотального диктанта" или получить на руки в "Россотрудничестве".

Тем, кто получит отличные отметки, организаторы обещают вручить словари русского языка в подарок.

Тотальный диктант: организаторы сказали, что хотят видеть чиновников
© Sputnik. Томас Тхайцук
"Тотальный диктант": организаторы сказали, что хотят видеть чиновников

"Тотальный диктант" придумали в 2004 году в рамках "Дней гуманитарного факультета" в Новосибирском госуниверситете. Поначалу в качестве текстов использовали отрывки из русской и зарубежной классики.

В 2009 году читать диктант организаторы пригласили певца Псоя Короленко. Это способствовало взлету популярности "Тотального диктанта".

С 2010 года тексты для "Тотального диктанта" приглашают современных писателей. В разное время ими были Борис Стругацкий, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.

В этом году текст для "Тотального диктанта" писал Леонид Юзефович из Перми. Он автор детективных и исторических романов. По книгам Юзефовича сняты сериалы "Казароза", "Гибель империи", "Контрибуция". Известность писателю принес цикл детективно-исторических романов о сыщике Иване Путилине, жившем в начале ХХ века, чье имя обросло множеством легенд.

Темы:
"Тотальный диктант" 2017 (11)


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