Гудаутские футболисты завоевали "Весенний кубок южной столицы" в Сочи

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футболисты 2005 года рождения гудаутской футбольной команды "Рица" заняли первое место в XVI международном детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок южной столицы", проходившем в Сочи со 2 по 7 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik главный тренер команды Гоча Сулая.

Команда сыграла пять матчей, ни в одном из них не проиграла. Более того, команда пропустила лишь один мяч в финальной игре с командой "Коломна", матч завершился со счетом 3:1. Всего юные гудаутские футболисты в ходе турнира забили 18 мячей.

"До финальной игры наша команда встречалась со сверстниками из Лазаревска, Сочи, Майкопа и Армавира", — сообщил главный тренер.

из архива Футбольного клуба "Рица" Футбольный клуб "Рица"

По итогам турнира, лучшим игроком был признан Рауль Гагулия, лучшим вратарем Никита Капш, а Даниил Тания опередил всех нападающих соревнования.

Эта победа не единственная для юных футболистов из Гудауты, в прошлом году они также стали первыми на этом турнире.

В международном детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок южной столицы" приняли участие команды из Лазаревска, Сочи, Майкопа, Армавира, Москвы и других городов России.