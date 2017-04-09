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Президента Южной Осетии выбирают в Абхазии

Боциев о выборах в Сухуме: все действия согласованы с ЦИК Южной Осетии

© Sputnik. Амра Амичба
В Абхазии
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На избирательном участке № 76 по выборам президента Южной Осетии и проведению референдума в Посольстве Южной Осетии в Абхазии подводятся итоги.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik, Амра Амичба. Все действия на избирательном участке согласованы с Центральной избирательной комиссией Южной Осетии. Об этом заявил посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев корреспонденту Sputnik, комментируя распространенную в осетинском сегменте  социальных сетей информацию о якобы противозаконных действиях на избирательном участке № 76  в Сухуме. 

Присланные из ЦИКа 50 бюллетеней к 15.00 закончились. 

"Мы позвонили в Цхинвал, уведомили ЦИК о том, что закончились бюллетени, и нам дали добро на закрытие участка и начало подсчета голосов. Со стороны наблюдателей кандидатов замечаний или нареканий не было.  Избирательный участок закрывается, составляется акт о том, что закончились бюллетени", — уточнил посол Олег Боциев. 

По его словам, желающих проголосовать оказалось больше, чем бюллетеней. Из Сочи приехало много избирателей, в основном им и не хватило бюллетеней. Посол рассказал, что один из избирателей потребовал принять у него заявление на имя председателя ЦИК Южной Осетии Беллы Плиевой.

В Абхазии выбирают президента Южной Осетии
© Sputnik. Амра Амичба
Президента Южной Осетии выбирают в Абхазии

"Человек приехал в Сухум из Сочи, дорога неблизкая, был возмущен. Мы приняли заявление человека, передадим в ЦИК Южной Осетии", — сказал Олег Боциев. 

А количество присылаемых бюллетеней  было определено ЦИКом Южной Осетии на заседании членов комиссии.

"ЦИК решал, сколько и  куда направить бюллетеней. Сколько отправлять в Москву, во Владикавказ и Сухум, — подчеркнул посол. – Больше бюллетеней у нас нет, и ждать, что они появятся или их привезут за оставшиеся часы из Цхинвала, не приходится". 

Касаясь состоявшихся выборов в Сухуме на избирательном участке № 76, Боциев подчеркнул, что они прошли спокойно, без замечаний и жалоб.

"Наблюдатели от кандидатов в президенты присутствовали. Составлены все необходимые акты, и под всеми актами стоят их подписи. Было принято решение избирательной комиссии. Так что здесь нарушений не было", — резюмировал посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.  

Участок работает до 20:00, но в связи с тем, что уже нет бюллетеней, фактически голосование закончилось.


Теги:
Абхазия


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