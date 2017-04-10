Жители Дружбы перекрыли въезд на мусорную свалку в Гудаутском районе

CУХУМ, 10 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители поселка Дружба и близлежащих сел Ачандара и Аацы уже третий день перекрывают въезд на мусорную свалку, расположенную на берегу моря неподалеку от поселка Дружба, сообщил корреспонденту Sputnik житель Дружбы Айвар Гунба в понедельник 10 апреля.

"Люди возмущены тем, что все отходы со свалки попадают в море. Когда мусор горит, близлежащие населенные пункты накрывает вредным дымом. Нам надоела такая ситуация, поэтому перекрыли въезд, пускай уберут этот мусор в другое место, но не в море. Дети купаются в море, куда попадают отходы, после Нового года умерло человек десять, и все от рака", — сказал житель поселка Дружба Айвар Гунба.

По его словам, протестующие пришли с визитом к главе Гудаутского района, однако тот не принял их.

© Sputnik. Анжелика Бения Дружба против свалки

"Мы позвонили в Кабинет Министров, сегодня нас там ждут, там должна состояться встреча. А сегодня из всех близлежащих сел и из Сухума приедут люди, для того чтобы поддержать нас", — отметил Гунба.

Айвар Гунба подчеркнул, что подобные акции устраивались и ранее, например, в прошлом году.

"Руководство пообещало, что в Гагре построят завод по переработке мусора и свалки не будет, но все это ложь", — сказал он.

Айвар Гунба сообщил, что въезд на свалку будет перекрыт до тех пор, пока не будет принято решение о ее закрытии.

"Мы неоднократно ставили вопрос о переносе мусорной зоны, участники встречи в Кабмине будут в ультимативной форме говорить о том, что свалке там не место", — отметил глава поселка Дружба Руслан Хагба.

В мае 2016 года въезд на мусорную свалку жители уже перекрывали с теми же требованиями, что и сейчас.