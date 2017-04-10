Православные христиане Абхазии отмечают Страстную неделю

СУХУМ, 10 апр – Sputnik, Рада Ажиба. Седьмая неделя Великого поста, последняя перед Пасхой и наиболее строгая по церковным канонам. В 2017 году Страстная неделя начинается в понедельник, 10 апреля, и продлится до 15 апреля, а уже 16 апреля православные отметят один из самых главных христианских праздников — Светлую Пасху.

По своей строгости Страстную неделю можно сравнить с первой неделей Великого поста, когда пищу можно принимать лишь 1-2 раза в день небольшими порциями. При этом в Великую пятницу и Страстную субботу — вплоть до окончания вечерней службы — церковь вообще предписывает полностью воздержаться от приема пищи.

По словам Управляющего Абхазской Православной Церковью иерея Виссариона Аплиаа, Страстная неделя – особый период в жизни христианина.

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"В течение всего одной недели Иисус Христос познал цену человеческой любви и предательства, жизни и смерти. В начале Страстной недели он въехал в Иерусалим, в середине – был схвачен и предан страданиям, в конце недели – распят. Для христианина Страстная неделя – время строгого поста и покаяния. Отцы церкви предписывают проводить это время в молитвах и воздержании, посещать храм, присутствовать на службах, исповедоваться в грехах", – сказал Аплиаа.

В Страстную неделю в церкви не крестят детей и не венчают пары, не празднуют дни святых и не поминают умерших.

"Название недели говорит само за себя, ведь оно происходит от слова "страсть", иными словами "страдание". Это память о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения которых он явился в мир", — пояснил иерей.

Аплиа отметил, что каждый день Страстной недели носит название "Великий" и наполнен особым символизмом.

В Великий понедельник вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа, а также евангельское повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей душу, не приносящую духовных плодов — истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

© Sputnik. Константин Чалабов Вербное воскресенье в Сухуме

В Великий вторник воспоминается обличение Иисусом фарисеев и книжников, а также притчи, произнесенные им в Иерусалимском Храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах.

В Великую среду церковь вспоминает о предательстве Иудой Искариотом Христа за 30 сребреников. Также воспоминается грешница, которая, омыв слезами и помазав драгоценным миром ноги Христа, подготовила его таким образом к погребению.

В Великий четверг празднуется событие тайной вечери.

В Великую пятницу совершается воспоминание Господа на кресте.

Завершается Страстная неделя в полночь субботы. Верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием "Христос Воскресе!", возвещая наступление главного христианского праздника — Пасхи.

Во всех храмах республики в эти дни будут совершаться богослужения.