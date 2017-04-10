Топонимы в Абхазии: наука и жизнь

Когда началось переименование?
Работа по возвращению исторических названий в Абхазии началась еще во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов при первом президенте Владиславе Ардзинба. Распоряжение Ардзинба подписал сразу же после освобождения Гагры, первым были восстановлены исторические названия в Гагрском районе, затем в Сухуме и Гулрыпшском районах. Позже эта работа распространилась по всей республике. Как ранее сообщал языковед Валерий Кварчия, до войны было изменено 58% всех топонимов в республике.
Уже в 2016 году работа по восстановлению топонимики была завершена, населенные пункты с искаженными названиями были изменены на исторические.
Какие топонимы были изменены?
"Закон о топографических названиях населенных пунктов" в основном коснулся грузинских названий, однако были изменены названия и некоторых сел с русскими названиями, к примеру, в 1996 году название села Приморское было изменено на Арсаул, а село Владимировка – на историческое Кацикыт.
Согласные и нет
Несмотря на то, что решение о переименовании села Приморское было принято еще в 1996 году, исполняться это решение стало только в 2014 году, когда в паспортах жителей в графе прописка стали указывать – Арсаул. Нужно заметить, что большое количество жителей этого села никогда не были согласны с переименованием и заявляли об это неоднократно. Парламент пятого созыва согласился с их пожеланиями и принял постановление о переименовании Арсаула снова в Приморское.
"Я очень рада, что вернули привычное всем нам название села. С документами лично у меня никаких проблем не будет, так как в паспорте прописка у меня – Приморское. Наше село все знают именно как Приморское, я не знаю, какое название было раньше, но думаю, что не все названия нужно возвращать, например, раньше был Сухум-Кале, Гюэнос, Питиунт и так далее, подумайте, что стоит ли это делать, если говорить об историчности. Приморское – это наша история, и я очень довольна, что нас услышали", — рассказала корреспонденту Sputnik жительница села Лида Эксузян.
Однако есть жители, которые с этим не согласны, утверждая, что за три года уже достаточно много людей получили абхазские паспорта, и при оформлении документов в дальнейшем могут возникнуть проблемы.
Жители села Акуаска также высказывают недовольства в связи с изменением названия своего населенного пункта на Акуаскя. По их словам две буквы в дальнейшем могут обернуться для них головной болью.
Глава администрации села Руслан Шанава, говоря о решении Народного Собрания пятого созыва, которое приняло закон о топонимике населенных пунктов, отметил, что у всех жителей в паспортах указано место прописки Акуаска.
"Теперь наше село называется Акуаскя. Жители села собрались и озвучили пожелание, чтобы оставили так, как было. Потом ведь, когда надо будет оформлять пенсии, придется через суды доказывать, кто ты есть и где ты живешь. Это создаст большие проблемы, — уверен Руслан Шанава. — Я не смог доказать ни депутату, который этим занимался, ни ученым, что лучше оставить как есть. Мне Еремеевич (депутат Валерий Кварчия — ред.) сказал, ты языковед или я".
Кто прав?
Научное сообщество не поддержало решение Парламента Абхазии постановление Парламента о переименовании Арсаула, утверждая, что желание людей не может быть основанием для изменения названий населенных пунктов.
Они считают, что это создает опасный прецедент. Историк Игорь Марыхуба отметил, что переименование опасно с точки зрения того, что население, проживающее в Галском районе, может изъявить желание назвать населенные пункты на грузинском языке.
Отвечая на эти опасения, глава села Приморское Анзор Сакания отметил, что сравнение не выдерживает никакой критики, так как название Приморское не грузинское, а на языке дружественной Абхазии страны.
"Если бы было грузинское название, вопрос никогда не оспаривался бы, но здесь совершенно другой случай, это тоже они прекрасно понимают, но Приморское не враждебное название, в конце концов", — подчеркнул Сакания.
Интеллигенция в свою очередь обратилась к президенту и спикеру Парламента с просьбой отменить постановление о переименовании села Арсаул в Приморское, исходя из того, что населенные пункты в Абхазии должны носить абхазские названия.
На заседании Парламента 4 апреля 2017 года парламентарии в окончательном чтении приняли закон о топонимике, согласно закону, решение о переименовании населенного пункта сначала принимает местная власть, городское или районное Собрание, и только после этого вопрос рассматривается Парламентом.
Депутат Парламента Валерий Кварчия также обратил внимание на то, что согласно закону о топонимике географические названия гор, пещер или рек стало прерогативой Кабинета Министров.