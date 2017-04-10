Топонимы в Абхазии: наука и жизнь

Когда началось переименование?

Работа по возвращению исторических названий в Абхазии началась еще во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов при первом президенте Владиславе Ардзинба. Распоряжение Ардзинба подписал сразу же после освобождения Гагры, первым были восстановлены исторические названия в Гагрском районе, затем в Сухуме и Гулрыпшском районах. Позже эта работа распространилась по всей республике. Как ранее сообщал языковед Валерий Кварчия, до войны было изменено 58% всех топонимов в республике.

Уже в 2016 году работа по восстановлению топонимики была завершена, населенные пункты с искаженными названиями были изменены на исторические.

Какие топонимы были изменены?

"Закон о топографических названиях населенных пунктов" в основном коснулся грузинских названий, однако были изменены названия и некоторых сел с русскими названиями, к примеру, в 1996 году название села Приморское было изменено на Арсаул, а село Владимировка – на историческое Кацикыт.

Согласные и нет

Несмотря на то, что решение о переименовании села Приморское было принято еще в 1996 году, исполняться это решение стало только в 2014 году, когда в паспортах жителей в графе прописка стали указывать – Арсаул. Нужно заметить, что большое количество жителей этого села никогда не были согласны с переименованием и заявляли об это неоднократно. Парламент пятого созыва согласился с их пожеланиями и принял постановление о переименовании Арсаула снова в Приморское.

"Я очень рада, что вернули привычное всем нам название села. С документами лично у меня никаких проблем не будет, так как в паспорте прописка у меня – Приморское. Наше село все знают именно как Приморское, я не знаю, какое название было раньше, но думаю, что не все названия нужно возвращать, например, раньше был Сухум-Кале, Гюэнос, Питиунт и так далее, подумайте, что стоит ли это делать, если говорить об историчности. Приморское – это наша история, и я очень довольна, что нас услышали", — рассказала корреспонденту Sputnik жительница села Лида Эксузян.

© Sputnik / Томас Тхайцук Галустян: идея переименования Абхазии в Апсны мне симпатична

Однако есть жители, которые с этим не согласны, утверждая, что за три года уже достаточно много людей получили абхазские паспорта, и при оформлении документов в дальнейшем могут возникнуть проблемы.

Жители села Акуаска также высказывают недовольства в связи с изменением названия своего населенного пункта на Акуаскя. По их словам две буквы в дальнейшем могут обернуться для них головной болью.

Глава администрации села Руслан Шанава, говоря о решении Народного Собрания пятого созыва, которое приняло закон о топонимике населенных пунктов, отметил, что у всех жителей в паспортах указано место прописки Акуаска.

"Теперь наше село называется Акуаскя. Жители села собрались и озвучили пожелание, чтобы оставили так, как было. Потом ведь, когда надо будет оформлять пенсии, придется через суды доказывать, кто ты есть и где ты живешь. Это создаст большие проблемы, — уверен Руслан Шанава. — Я не смог доказать ни депутату, который этим занимался, ни ученым, что лучше оставить как есть. Мне Еремеевич (депутат Валерий Кварчия — ред.) сказал, ты языковед или я".

Кто прав?

Научное сообщество не поддержало решение Парламента Абхазии постановление Парламента о переименовании Арсаула, утверждая, что желание людей не может быть основанием для изменения названий населенных пунктов.

Они считают, что это создает опасный прецедент. Историк Игорь Марыхуба отметил, что переименование опасно с точки зрения того, что население, проживающее в Галском районе, может изъявить желание назвать населенные пункты на грузинском языке.

© Sputnik. Илона Хварцкия Кварчия: закон о топонимике нормализует процесс наименований в Абхазии

Отвечая на эти опасения, глава села Приморское Анзор Сакания отметил, что сравнение не выдерживает никакой критики, так как название Приморское не грузинское, а на языке дружественной Абхазии страны.

"Если бы было грузинское название, вопрос никогда не оспаривался бы, но здесь совершенно другой случай, это тоже они прекрасно понимают, но Приморское не враждебное название, в конце концов", — подчеркнул Сакания.

Интеллигенция в свою очередь обратилась к президенту и спикеру Парламента с просьбой отменить постановление о переименовании села Арсаул в Приморское, исходя из того, что населенные пункты в Абхазии должны носить абхазские названия.

На заседании Парламента 4 апреля 2017 года парламентарии в окончательном чтении приняли закон о топонимике, согласно закону, решение о переименовании населенного пункта сначала принимает местная власть, городское или районное Собрание, и только после этого вопрос рассматривается Парламентом.

Депутат Парламента Валерий Кварчия также обратил внимание на то, что согласно закону о топонимике географические названия гор, пещер или рек стало прерогативой Кабинета Министров.