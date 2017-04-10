Мусор из Гудауты вывозят на свалку в Сухуме

СУХУМ, 10 апр — Sputnik, Бадри Есиава. Мусор, который свозится со всего Гудаутского района, будет вывозиться на свалку в районе Маяка в Сухуме, рассказал замглавы администрации Гудаутского района Даур Дзидзария в понедельник 10 апреля.

"В субботу утром въезд на свалку был перекрыт жителями нескольких близлежащих к гудаутской свалке сел. Все это время коммунальные службы не могли освобождать город от мусора. Нам пришлось отправить несколько машин с отходами в Сухум, на маякскую свалку", — отметил Дзидзария.

© Sputnik. Томас Тхайцук Жители Дружбы перекрыли въезд на мусорную свалку в Гудаутском районе

Он добавил, что обсуждением требований протестующих и поиском решения этой острой проблемы занимается руководство страны.

Жители поселка Дружба и близлежащих сел Ачандара, Абгархук и Аацы уже третий день перекрывают въезд на мусорную свалку, расположенную на берегу моря неподалеку от поселка Дружба.

Люди возмущены тем, что отходы, которые свозятся в это место со всего района, попадают в море, а когда мусор горит, близлежащие населенные пункты накрывает вредным дымом. Это, по мнению протестующих, пагубно влияет на здоровье сельчан.

Требование закрыть или перенести свалку жители близлежащих сел уже предъявляли в мае 2016 года.