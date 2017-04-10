Белла Ахмадулина в воспоминаниях абхазского сокурсника

Бадрак Авидзба, Sputnik

Белла Ахмадулина перевела на русский язык множество стихотворений абхазских поэтов. В день рождения Ахмадулиной ее однокурсник, Народный писатель Абхазии Алексей Гогуа поделился своими воспоминаниями о поэтессе.

Ахмадулина и Абхазия

Белла Ахмадулина известна всему миру, так как она очень талантливая поэтесса, сказал Алексей Гогуа.

"Мы с ней учились в Московском литературном институте на одном курсе. Она была хорошим другом и никогда не обходила стороной правду, говорила как есть. В институте заочно учился и Евгений Евтушенко, тогда его уже все знали как поэта, они обручились с Ахмадулиной и должны были приехать в Абхазию", — поделился воспоминаниями Алексей Гогуа.

Ахмадулина и Евтушенко в 1954 году вместе приехали в Сухум в "медовый месяц".

"Они все лето прожили в квартире Алексея Ласурия. Тогда я и познакомил их с абхазскими поэтами", — рассказал Гогуа.

С тех пор Белла Ахмадулина и Евгений Евтушенко стали переводить на русский язык стихотворения абхазских поэтов.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба, по словам Гогуа, отмечал поэтический дар Ахмадулиной.

© Sputnik. Владимир Вяткин Многоликая экспрессионистка шестидесятых: памяти Ахмадулиной 13

"Она стала переводить произведения Баграта Шинкуба. Он мне лично говорил о том, что из всех переводов на русский язык переводы Беллы Ахмадулиной лучшие", — отметил он.

Отдых в Абхазии

Белла Ахмадулина практически ежегодно приезжала в Гулрыпш, рассказал Алексей Гогуа.

"Белла Ахмадулина была одним из самых известных и значимых поэтов. Кроме того, она прекрасно умела читать свои стихи, никакой артист не смог прочесть ее произведения так, как делала это она. Она, Евтушенко, Вознесенский собирали полные стадионы людей, очень трудно было достать билеты", — вспоминает Гогуа.

Белла Ахмадулина была представительницей классического направления в поэзии, она была далека от модернизма, считает Народный писатель Абхазии.