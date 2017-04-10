Ад и рай Алексея Аргун

Фантазер и актер в душе

Кандидат искусствоведения и Заслуженный работник культуры Абхазии Светлана Корсая, возможно, и не стала бы человеком искусства, если бы на ее пути не оказался Алексей Аргун, призналась она. Именно Аргун сыграл ключевую роль в выборе профессии. Родители Светланы были против того, чтобы она стала актрисой, а из-за легкого абхазского акцента Светлану не брали в ГИТИС.

"Я хотела поступить на актерский факультет в Тбилиси, но родители этому противились. Затем решила пойти в ГИТИС, куда из-за моего акцента было невозможно поступить на общих основаниях. Тогда друг нашей семьи Алексей Хутович посоветовал выбрать прекрасную профессию театроведа, которая дает знание не только о театре, но и об искусстве, что я и сделала", — вспомнила Корсая.

Светлана добавила, что Алексей Аргун сделал многое для воспитания кадров в области искусства. Благодаря ему, целое поколение людей искусства окончили престижные зарубежные вузы. Особенно, когда он занимал должность министра культуры Абхазии в 1970-е — 1980-е.

© Фото: предоставлено Сухумским музыкальным училищем Венгр в черкеске. 101 абхазская песня Константина Ковача

Светлане Корсая посчастливилось некоторое время поработать с Алексеем Аргун после окончания учебы. Он ей запомнился человеком талантливым и неравнодушным к профессии и сотрудникам.

Алексей Аргун жил своей работой, которая не замыкалась в границах личного кабинета. Общаясь с ним, практически каждый становился героем его театра жизни.

"Он был большой фантазер, в хорошем смысле этого слова, и великолепный рассказчик. Хутович мог преподносить свои выдуманные истории настолько реалистично, что у людей даже не возникало сомнений в его словах. У него было очень богатое воображение, которое прослеживалась и в его работах. Он был актером в душе", — отметила Корсая.

Среди десятков деятелей искусства Абхазии, чьи имена открыл Аргун, были руководители Государственного ансамбля песни и пляски Василий Царгуш и Государственного ансамбля "Шаратын" Эдуард Бебиа. Вместе они объездили половину мира, где успешно прославляли культуру Абхазии.

Благодаря Алексею Аргун, при Абхазском научно-исследовательском институте был открыт отдел искусства, он автор свыше 40 научных работ по истории абхазского театра и драматургии.

© Фото: с сайта Культурные сезоны Россия-Абхазия Арсалия: "Шаратын" сохранил культурное наследие в танце

Трагедия семьи Аргун

Младший сын Алексея Аргун 19-летний Батал погиб в Отечественной войне народа Абхазии. Это стало настоящей драмой для их семьи. Но, по словам Светланы Корсая, Аргун не сломила эта трагедия, он не опустил руки и посвятил своему сыну книгу о войне "Абхазия – ад в раю".

"Я знала Батала с самого его рождения. Он был настоящим философом, несмотря на свою молодость. Бесценный кадр в будущем для страны. После его гибели на Восточном фронте Алексей Хутович посвятил ему книгу, которая состояла из воспоминаний людей о войне, выдержек из статей и газет, высказываний самих грузин о республике и ее народе", — рассказала она.

В первые дни войны семье Аргун не удалось выехать из оккупированного Сухума, так как не могли бросить больную бабушку. Они остались в столице и до конца войны спасали своего старшего сына Даура от грузинских интервентов.

Они и вправду побывали в аду, добавила Корсая. В книге Аргун красочно и подробно описываются события тех лет, то, в каком состоянии был Сухум, как жили и умирали люди.

Вскоре после смерти своего младшего брата Даур впал в депрессию и сильно заболел. Спустя время его не стало.

"Это был еще один жестокий удар судьбы для них. Нет страшнее трагедии, чем потеря собственного ребенка, особенно, когда теряешь двоих", — сокрушается Корсая.

© Фото: из архива семьи Мархолиа Режиссер, как пророк: Михаилу Мархолиа исполнилось бы 80 лет

Сам Алексей Аргун страдал от сахарного диабета, который его и убил. Искусствовед вспомнила, как незадолго до его смерти, они часами болтали по телефону о театре, искусстве и культуре. Он очень скучал по своей работе, ему этого не хватало.

К семидесятилетию Алексея Аргун, Корсая написала статью о тех долгих и душевных беседах с ним. Подробно рассказала о его творческом и жизненном пути, о его переживаниях, мыслях и выразила свою безграничную благодарность за все, что он для нее сделал.

По ее мнению, Алексей Аргун незаслуженно забыт, он достоин того, чтобы в его честь ежегодно проводились научные конференции и творческие вечера.

"Он очень много сделал для культурного развития Абхазии, оставил огромное наследие, и если мы не будем знать о таких значимых фигурах страны, не будем развиваться в области культуры, то будет ложью говорить о нашей самодостаточности", — подчеркнула она.

Алексей Аргун родился 10 апреля 1937 года в Ткуарчале. Он был доктором искусствоведения, писателем, драматургом и новеллистом, профессором, Заслуженным деятелем искусств Абхазии.

Руководил Абхазским государственным музеем, с 1973 по 1975 год возглавлял Абхазский драмтеатр имени Самсона Чанба. В 1975 году был назначен министром культуры Абхазии.

До конца жизни Аргун работал заведующим отделом искусства в АбИГИ имени Дырмита Гулиа.

Алексей Аргун ушел из жизни 1 июля 2008 года.