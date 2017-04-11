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Паспорта нового образца.

Два месяца до истечения срока действия: правила замены паспорта

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Роза Саакян из Сухума: Скажите, пожалуйста, за сколько месяцев до истечения срока можно сдать документы на паспорт?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как сообщили в МВД республики, для обмена старого паспорта на новый надо сдавать документы за два месяца до истечения срока.

Паспорт нового образца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Срок обмена паспортов старого образца продлен в Абхазии на два года

Для замены паспорта гражданина Абхазии старого образца необходимо иметь при себе оригинал паспорта, две фотографии 6х4, свидетельство о рождении (оригинал), справку из военкомата (для лиц мужского пола до 18 лет). Также гражданин должен предъявить домовую книгу или ордер по форме №16 (из домоуправления), квитанцию об оплате за бланк паспорта (в любом банке страны).

Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, требующих дополнительных проверок (не более двух месяцев).

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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Ok, Sputnik! (31)

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