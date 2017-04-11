Два месяца до истечения срока действия: правила замены паспорта

Роза Саакян из Сухума: Скажите, пожалуйста, за сколько месяцев до истечения срока можно сдать документы на паспорт?
Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как сообщили в МВД республики, для обмена старого паспорта на новый надо сдавать документы за два месяца до истечения срока.
Для замены паспорта гражданина Абхазии старого образца необходимо иметь при себе оригинал паспорта, две фотографии 6х4, свидетельство о рождении (оригинал), справку из военкомата (для лиц мужского пола до 18 лет). Также гражданин должен предъявить домовую книгу или ордер по форме №16 (из домоуправления), квитанцию об оплате за бланк паспорта (в любом банке страны).
Паспорта выдаются гражданам в течение 15 рабочих дней со дня принятия документов, за исключением случаев, требующих дополнительных проверок (не более двух месяцев).
Ok, Sputnik
В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.